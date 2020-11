Conflicte pel preu de la benzina

El posicionament dels importadors de carburants no respon a les expectatives que teníem des del Govern” però és una decisió que han de prendre ells. D’aquesta manera s’ha manifestat el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, sobre les afirmacions del sector de la importació de carburants manifestant que no assumiran la pujada de 15 euros per tona de diòxid de carboni que es preveu en la taxa que l’executiu vol impulsar. En aquest sentit, Jover ha manifestat que creu que és assumible pel sector sense haver de repercutir-ho en el client final i que malgrat es faci d’aquesta manera, no es perdrà el diferencial que hi ha amb els països veïns.

De totes maneres, el ministre ha recordat que aquesta setmana tenen prevista una reunió amb els representants del sector “per avançar i debatre” les diferents postures i també per buscar “punts de complicitat” que facilitin l’apropament de posicions.

J over ha recordat que l’objectiu que el Govern busca amb aquesta taxa és doble: complir amb els compromisos internacionals i avançar cap a la transició energètica. També ha incidit que l’executiu ha intentat que hi hagi un benefici per als ciutadans i ha recordat que la recaptació té per objectiu impulsar una rebaixa tarifària del transport públic amb un “abonament universal de 30 euros al mes, un descompte molt important i que ha de ser una eina per potenciar realment" l'ús d'aquest transport públic. També ha recordat que perquè no hi hagi un impacte afegit al cost de l’habitatge, no s’aplica de moment al gasoil de calefacció i al mateix temps s’impulsen ajudes en el pla Renova perquè hi pugui haver un canvi en els sistemes per escalfar les cases.

El ministre ha manifestat que en el pitjor dels escenaris, és a dir, que finalment es repercuteixi l’impost en el consumidor final, el diferencial amb els estats veïns es pot mantenir.