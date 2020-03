El Congrés de neu i muntanya es posposa fins al 2021 pel coronavirus

Donades les restriccions de viatges de molts països i d'organitzacions que han estat augmentant en les últimes hores a causa del coronavirus, un creixent nombre de participants i ponents han informat de la impossibilitat d'unir-se al Congrés mundial de turisme de neu i muntanya, que s’havia de celebrar entre dimecres i divendres. Tenint en compte aquestes circumstàncies i la voluntat de l'organització de mantenir la màxima qualitat prevista per a aquest congrés internacional, s'ha decidit posposar la celebració per a l'any 2021.

D’aquesta manera, la ministra de Turisme, Verònica Canals, acompanyada del director executiu de l’OMT, Manuel Butler, han comparegut davant els mitjans de comunicació per explicar que dels vint ponents que hi havia previstos només havien confirmat l’assistència vuit, ja que en les darreres hores hi ha hagut un degoteig d’anul·lacions. “És una decisió motivada perquè no es podia garantir la qualitat” de la cita, ha remarcat Butler, a la qual cosa la ministra de Turisme ha volgut incidir en què Andorra no és una zona de transmissió comunitària del coronavirus i que la pròrroga fins l’any que ve ha vingut motivada exclusivament pel fet que ni la qualitat ni l’afluència eren les “correctes”.

D’aquesta manera, tal com han comunicat Canals i Butler l'esdeveniment tindrà lloc l’any que ve sota la mateixa presidència de Canillo i recuperant moltes de les intervencions que hi havia previstes per a aquest any i que havien d’estar centrades en la innovació, la sostenibilitat, i el turisme rural i d’experiències. En aquest sentit, Canals ha insistit en què encara que hi haguessin moltes conferències que es podien fer telemàticament el que no estava garantit era precisament l’intercanvi i el diàleg que es vol que hi hagi en aquests congressos.

El director executiu de l’OMT ha incidit en què posposar el congrés no té “res a veure” amb les situacions existents en d’altres països on el coronavirus està provocant un “ xoc de demanda”. En aquest sentit, ha recordat que el virus està afectant “a la demanda i no a l’oferta” i ha afegit que l’OMT ha revisat les seves previsions d’arribades de turistes a nivell mundial per al 2020 a la baixa i així es passaria d’un creixement d’entre el 3-4% a un decreixement de viatges d'entre l'1 i el 3%. Ara bé, Butler ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat manifestant que “el sector del turisme es caracteritza sempre per la resiliència” i creu que un cop passada la crisi del coronavirus hi haurà una “recuperació ràpida i forta”. Pel que fa a l’impacte a l’economia andorrana, Canals ha destacat que encara és “prematur” saber com afectarà exactament.

Al seu torn, Butler ha remarcat que davant el “virus del pànic” que s’està vivint, el que cal prioritzar és “la seguretat de les persones” i ha explicat que precisament responsables de l’OMS i l’OMT es reuniran per abordar la situació.