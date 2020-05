Continua el degoteig de sol·licituds de suspensions del contracte de treball

Fins a 910 empreses han fet ja una sol·licitud per poder aplicar als seus treballadors una suspensió temporal del contracte de treball ( STCT) o una reducció de la jornada laboral. Aquestes empreses donen feina a 10.545 treballadors i un total de 8.118 estarien afectats per una de les dues mesures, majoritàriament una suspensió. Així, fins a 6.477 serien objecte d'una STCT i la resta (1.641), d'una reducció de la jornada laboral. El ministre portaveu, Eric Jover, ha reiterat que aquestes dues mesures són les "més importants" de les derivades de la segona llei òmnibus i que tenen com a principal objectiu "evitar acomiadaments".

Confirmant les dades que s'estan donant des que aquestes suspensions es poden demanar, es comprova que les empreses opten, majoritàriament, per suspensions del contracte de treball i que, per norma general, un 20% de les plantilles no es veu afectat per cap d'aquestes mesures, mentre que el 80% sí que pateix afectació. En relació a aquesta segona llei òmnibus, el ministre Jover també ha destacat que en breu el Govern publicarà un reglament que ha de servir per "clarificar" les ajudes a les quals es podran acollir els autònoms. Així, es deixarà clar que les persones que han vist aturada la seva activitat podran beneficiar-se de l'ajuda per als autònoms prevista a la llei, així com també de la suspensió de la cotització a la CASS. En el supòsit que l'activitat hagi continuat, els autònoms hauran de cotitzar per un salari corresponent al mínim, és a dir, hauran de satisfer una quota d'uns 200 euros.