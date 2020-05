Continuen augmentant les peticions d'ERTOs: ja sumen més de 4.300 treballadors

El volum d'empreses que han tramitat ja una sol·licitud per aplicar als seus treballadors una suspensió del contracte de treball o una reducció de la jornada laboral. D'aquesta manera, ja són 489 les que han fet aquest tràmit, que afecta ja a 5.260 assalariats, dels quals 4.362 estarien afectats per un ERTO i 898 per una reducció de la jornada laboral. Així ho ha detallat el ministre portaveu, Eric Jover, que no ha volgut posicionar-se sobre a quantes persones pot acabar afectant aquesta mesura que es deriva de la segona llei òmnibus si bé ha incidit en el fet que des de Finances, òbviament, es treballa amb "diferents escenaris" per poder fer els càlculs del que podria suposar econòmicament aquesta mesura. També ha volgut incidir en el fet que dilluns es reprengui l'activitat servirà per "anar normalitzant la situació econòmica" amb la qual cosa ha destacat que com més ràpid es pugui anar donant aquesta dinamització menys suspensions de contractes i reduccions de jornades laborals hi haurà.

Jover també ha detallat que normalment les empreses que han presentat ja la seva sol·licitud no demanen aplicar aquestes mesures per al global de l'empresa, així, per norma general, hi ha un 20% de la plantilla que no està afectada per una suspensió o una reducció laboral i un altre 80% que sí que ho estaria. En aquest sentit, ha tornat a incidir que aquestes dues mesures tenen com a objectiu "protegir al màxim els assalariats" i evitar que es produeixin acomiadaments. Ha recordat, també, que les persones que vegin reduïda la seva renda arran de l'aplicació d'aquestes mesures poden acollir-se a la rebaixa del preu del lloguer o a una carència de la hipoteca. També ha tornat a incidir en el fet que el salari mínim està "garantit", és a dir, que les persones que el perceben el continuaran cobrant de manera íntegra, ja que el text té com a objectiu "protegir les franges salarials més baixes". Quant a la resolució de les peticions, ha recordat que el personal que les revisa està, fins i tot, treballant en cap de setmana perquè sigui el més ràpida possible.

Guardes d'infants

Qüestionat pels mitjans de comunicació sobre el servei de guardes d'infants, ha recordat que aquesta darrera setmana ha funcionat amb una vintena d'infants i ha afegit que esperen que la setmana que ve, amb la represa de l'activitat de sectors com la construcció, el volum s'elevi al doble, és a dir, a 40 infants. Ha destacat que la ràtio de menor per aula es mantindrà com està establert i que en alguns centres escolars, on hi ha molt pocs infants, no caldrà ni doblar els espais. Des de l'executiu, ha subratllat Jover, es fa una valoració" molt positiva" de com està funcionant aquest servei.

A l'últim, el ministre portaveu ha actualitzat les dades del fons solidari, que ja suma donacions per valor de 2.080.000 euros. Ha volgut destacar l'aportació de 7.105 euros que han fet els treballadors d' Andorra Telecom.