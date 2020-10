Contra la "resistència al canvi"

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat durant la seva compareixença davant la comissió legislativa d'Economia per presentar el projecte de llei de serveis de confiança electrònica que el principal " obstacle" per a la implementació de les noves tecnologies, com la 'blockchain', serà "la resistència al canvi" que tingui la societat, per la qual cosa ha manifestat que serà "obligació de l'administració conscienciar i explicar bé les garanties" que donen. També ha remarcat que aquesta digitalització "no serà d'un dia per l'altre" i, per tant, ha volgut llençar un missatge tranquil·litzador als ciutadans manifestant que "no es deixarà ningú al marge".

D'aquesta manera, el ministre ha detallat davant els consellers generals el text que ja va ser presentat el mes de juliol davant els mitjans de comunicació i que ha de servir, tal com ha exposat, per "posar al dia" els serveis de confiança i crear el marc legal per a la implementació d'algunes d'aquestes tecnologies. D'aquesta manera, el text dona cobertura a tecnologies com el ' blockchain', es potencien les identificacions electròniques, assegura les emissions de certificats d'atributs verificats i també regula els repositoris de dades. Gallardo ha manifestat que aquesta llei és un pas més en la voluntat del Govern "d'avançar cap a les noves tecnologies" i ha emfasitzat que es tracta d'un projecte ambiciós. Qüestionat pel conseller de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Joan Carles Camp, sobre el fet que no es deixi ningú enrere, ha manifestat que la transformació es farà de manera paulatina i que en cap cas l'administració deixarà de tenir un servei físic, si bé ha incidit en què és la societat qui demana aquests canvis i que la pandèmia el que ha fet és "evidenciar" la necessitat que cada vegada l'administració aposti més per la digitalització.

De fet, ha emfasitzat, a preguntes del conseller socialdemòcrata Roger Padreny, que a banda d'explicar les garanties que ofereixen aquestes noves tecnologies també serà obligació de l'administració incidir en el ventall d'aplicacions que tenen.

El ministre ha destacat que aquesta aposta per la digitalització ve de governs anteriors si bé ha reivindicat que l'actual té la ferma "voluntat" de fer una aposta decidida per aconseguir-ho. Així, ha recordat que no només es treballa des del punt de vista legislatiu sinó que també s'ha apostat per fer una inversió important, de més de vint milions d'euros en els propers anys, per poder aconseguir aquest repte de la transformació digital. També ha recordat la creació de la taula de treball entre l'administració, Actua i Andorra Telecom per avançar cap a aquest objectiu.

Gallardo ha incidit que de manera paral·lela a aquest projecte de llei que ha impulsat el Govern des del Consell General també es treballa per a la regulació dels actius virtuals i ha incidit en el fet que s'ha iniciat "un camí sense retorn".

Durant la compareixença també ha intervingut, via telemàtica, l'expert que està assessorant el Govern, Ignacio Alamillo, que ha subratllat que el text estigui alineat amb el que s'està fent a la Unió Europea i, en aquest sentit, Gallardo ha subratllat que es tracta d'una llei "a l'avantguarda" i s'ha mostrat confiat que Andorra pugui esdevenir, fins i tot, un "laboratori" en la regulació d'aquestes noves tecnologies.