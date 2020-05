La Covid-19 estanca el creixement de Granvalira

Grandvalira tanca la campanya d' hivern 2019-2020 amb menys dies d'esquí venuts respecte a la campanya anterior a causa del tancament forçós un mes abans del previst per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Per tant, en els 110 dies d'obertura, s'han registrat 1.634.480 dies d'esquí venuts, una xifra que no permet a l'estació assolir la vuitena temporada consecutiva de creixement.

Per altra banda, l'estació explica a través d'un comunicat que les condicions de neu van ser immillorables des del primer dia gràcies a les precipitacions caigudes a finals d'octubre, fet que els va permetre obrir una setmana abans del previst. Tot i les nevades puntuals, els gruixos totals han estat de 504 cm, una xifra lleugerament superior a la de l'hivern anterior (465 cm) però poc més de la meitat que fa dos hiverns. Pel que fa als equips de terreny, han acumulat 23.922 hores treballades amb màquines trepitjaneu.

Quant a les enquestes de satisfacció, els clients han atorgat un índex de satisfacció global de 8,48 sobre 10. Els serveis de l'escola d'esquí i snowboard han obtingut una nota de 8,73 i la restauració de 8,11. En el comunicat, l'estació indica que un 99% dels visitants recomanaria Grandvalira. Pel que a l'origen dels clients, el procedent d'Espanya continua sent el que més visita Grandvalira. Més d'un de cada dos (51,3%) prové del país veí del sud, seguit amb molta diferència per França (13,1%) i Regne Unit (12,1%).

Canals en línia

Un dels altres aspectes que destaca l'estació en aquest tancament de temporada és el creixement de les seves plataformes digitals. En aquest sentit, la web de grandvalira.com ha superat durant aquest hivern els 3 milions de sessions, amb més d'1,5 milions d'usuaris i gairebé 13 milions de visualitzacions de les webcams. A més, la xifra de clients registrats al web també ha augmentat en un 45% i la venda pels canals digitals ha crescut en prop d'un 15%.

Pel que fa a l'aplicació, s'ha situat entre les 20 primeres del rànquing espanyol en categoria d'esports i a les xarxes socials ocupa la novena posició del rànquing mundial d'estacions d'esquí quant a nombres d'usuaris i interacció, amb un creixement d'un 10% que han permès superar els 300.000 seguidors. En el comunicat, l'estació també manifesta que l'esforç continu els ha permès mantenir-se com la gran referència al sud d'Europa ocupant la 14a posició del rànquing mundial de dies d'esquí segons l'International Report on Snow & Mountain Tourism del 2019, elaborat pel consultor de prestigi internacional Laurent Vanat.