La Covid-19 frena el creixement d'Ordino Arcalís

Ordino Arcalís fa un balanç de la temporada d'hivern amb 119 dies d'obertura que va cloure el 13 març a causa de la pandèmia de la Covid-19. Aquest tancament trunca la tendència de creixement d'Ordino Arcalís en el primer any de plena integració a Grandvalira Resorts. Així, a través d'un comunicat, l'estació explica que han assolit els 161.522 dies d'esquí venuts, el que representa un lleuger augment respecte a l'any anterior amb les mateixes dates, però no s'arriba als 200.000 dies d'esquí que era l'objectiu d'enguany. Davant la situació d'excepcionalitat, l'estació treballa amb la possibilitat d'obrir una part de les activitats durant la temporada d'estiu seguint les directrius del Govern.

Pel que fa a la temporada d'hivern, des de l'estació ordinenca indiquen que les precipitacions de neu han estat escasses però la bonança meteorològica ha garantit el bon manteniment dels accessos oberts i que només es produís un dia de tancament. Per tant, durant el període que l'estació ha estat oberta, els indicadors s'han mantingut en una tendència positiva. D'aquesta manera, l'estació ha tancat la temporada d'hivern amb unes xifres lleugerament superiors a les registrades en la temporada anterior si es compara en percentatges fins a la mateixa data. Aquest fet demostra un bon comportament dels mercats, amb una forta fidelització pel que fa als esquiadors de proximitat i al públic intern, que ha crescut aquesta temporada, i que representen el 76% dels visitants.

La mitjana d'esquiadors diaris ha estat de 1.350, una xifra que segons declara l'estació, confirma que la temporada ha estat una de les millors dels últims anys en referència a afluència i facturació. A més, les precipitacions de l'octubre van permetre obrir l'estació el 16 de novembre. Així, des de l'inici del període festiu de Nadal fins al tancament, l'estació es va mantenir sempre un percentatge de pistes obertes entre el 85 i el 100%.

Quant a les enquestes de satisfacció realitzades als clients, el 100% recomana l'estació, i l'índex de satisfacció global se situa en un 8,61. Un altre dels serveis més ben valorats és el de la restauració, que ha obtingut una nota de 8,28. Un dels èxits d'enguany, tal com expliquen en el comunicat, ha estat la comunicació amb els clients. Així, la web ha registrat prop de 700.000 visites i l'aplicació ha tingut 2.700 descàrregues. Pel que fa a les xarxes socials, sumen prop de 64.000 seguidors.

Pel que fa als esdeveniments esportius, l'estació destaca el relleu organitzatiu que ha tingut el XXVIII Trofeu Borrufa, que ha estat assumit en part per membres de Grandvalira Resorts i com a novetat, enguany s'ha fet una prova nova: l'Alpine Team Event, al Parado Canaro. Una altra de les cites que ha tingut un any més Ordino Arcalís ha estat la prova Freeride World Tour.