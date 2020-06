Les apps sobre la Covid-19 podrien amagar un frau digital al darrere

La pandèmia va generar una necessitat imperiosa d’estar constantment informat del que passava, i moltes persones es van descarregar aplicacions vinculades a la Covid-19 que feien un seguiment del nombre de casos arreu del món. Però les entitats bancàries del país alerten que aquestes plataformes no oficials podrien tenir al darrera una intenció molt diferent a la de mantenir actualitzat l’usuari.

Segons els bancs consultats per l’ ANA Economia, “tant aquestes plataformes com els correus electrònics amb contingut per descarregar sobre la Covid-19 podrien ser en realitat un 'software' maliciós que accediria a les dades personals de la persona, com les contrasenyes o els números del compte bancari”.

El cert és que el registre de la policia demostra que els delictes a través de les targetes de crèdit s’han disparat durant els mesos de confinament, però segueixen presents ara que la població ha recuperat certa normalitat. Només la setmana passada, els agents van registrar una quinzena de denúncies vinculades al frau digital i alertaven d’una nova estafa que circulava pel país.

Els bancs recorden que no s’han de proporcionar mai contrasenyes ni coordenades a través del correu electrònic o el telèfon mòbil, i recomanen revisar que, quan es facin pagaments per internet, la pàgina web ‘https://’ sempre contingui la ‘S’ de segur. Per últim, demanen desconfiar de les donacions desconegudes, especialment aquelles que demanen una transferència, i mantenir la calma quan es rebin missatges urgents on es dona un temps limitat per canviar claus d’accés.