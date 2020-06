Crèdit Andorrà posa en marxa una campanya per donar suport als comerços

Crèdit Andorrà ha posat en marxa una campanya per donar suport als comerços. Amb l’objectiu d’estimular el consum i l’economia local, aquesta acció porta per lema ‘Ara més que mai, el meu cor botiga per Andorra’ i va acompanyada d’una promoció basada en diversos sortejos. El banc, en línia amb el seu compromís envers el país i la societat, vol contribuir amb aquesta iniciativa a la recuperació econòmica i social. La campanya durarà tres mesos, fins al 31 d’agost.

La iniciativa, que s’ha donat a conèixer a través de diferents suports de comunicació sota l’eslògan 'I love comerç andorrà', disposa d’una pàgina web ( www.botigaperandorra.com) on es pot trobar tota la informació que acompanya la promoció associada.

La promoció consisteix en diversos sortejos setmanals i mensuals que multipliquen per tres les compres premiades amb un import de fins a 1.000 euros. En cada sorteig hi haurà dos guanyadors: el comprador i el comerç, i ambdós rebran l’import de la compra premiada multiplicat per tres.

La campanya està pensada perquè hi pugui participar el conjunt de la població, tant els clients com els no clients del banc. Per participar en els diferents sortejos, el comprador només ha de pagar amb una targeta de dèbit o crèdit, i que la compra passi per la tecla número 3 del TPV del comerç (cobraments de les targetes per Crèdit Andorrà). Si el client té una targeta de Crèdit Andorrà participa de manera automàtica en cada sorteig. En el cas de les targetes de la resta de bancs (nacionals o internacionals), el comprador ha de registrar-se en un formulari de la web.

Paral·lelament, també hi ha disponibles tres sortejos mensuals extraordinaris per premiar les compres que facin els clients de les targetes Carnet Jove 16PUNT30 i ACA Master, un sorteig mensual per cada targeta. En aquest cas el funcionament per entrar en el sorteig és el mateix.

Una característica destacada d’aquesta promoció és que els pagaments electrònics també s'incorporen en el sorteig, un fet rellevant en aquests moments d’augment de les compres en línia.

Cal destacar que, per tal d’estar a prop dels clients i els negocis, el banc ha posat en marxa diverses iniciatives per ajudar-los en la situació actual. Crèdit Andorrà té disponible el TPV Virtual, una passarel·la de pagament online perquè els clients puguin fer vendes en línia i acceptar pagaments ordenats amb targetes a través d’una plataforma segura de comerç electrònic.

El TPV Virtual de Crèdit Andorrà s’integra de manera fàcil a qualsevol web i, en el cas de no disposar d’una pàgina web o e-commerce, també es pot comptar amb el TPV Crèdit Mail. Un TPV per vendre productes i serveis via online i realitzar cobraments via email.