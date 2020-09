Crèdit Andorrà renova els certificats de qualitat ISO 9001:2015 de l'àrea d'Inversions i la societat gestora

Crèdit Andorrà ha renovat un any més els certificats ISO 9001:2015 de qualitat de l’àrea d’inversions del banc i de la societat gestora Crèdit Andorrà Asset Management, i ratifica així el compromís per oferir uns alts estàndards en el servei que ofereix. L’auditoria de certificació per part de l’empresa certificadora BSI avala el manteniment d’un sistema de gestió de qualitat i de millora contínua per garantir la satisfacció del client.

Aquesta renovació demostra que se segueix amb el compliment dels requisits reglamentaris que marca la norma i amb l’eficàcia en l’execució de processos, en la prestació de serveis i en la identificació de les necessitats dels clients.

El procés de renovació ha comportat una exhaustiva avaluació dels requisits de gestió, d’administració i tècnics. Els certificats posen de manifest la solidesa del model de treball de l’entitat i avalen els canvis organitzatius per maximitzar l’eficiència en els processos de l’organització, així com la creació i adaptació dels productes a les noves demandes i necessitats dels clients.

La norma certifica l’adaptació a les noves regulacions aplicables, i que la gestió dels recursos, els processos d’anàlisi, la formació del personal i la documentació que es lliura per assegurar la transparència amb els clients, es duen a terme d’acord amb els requisits establerts.

La certificació mostra la voluntat de Crèdit Andorrà de proporcionar els més alts estàndards de qualitat i d’alinear-se amb les millors pràctiques internacionals.