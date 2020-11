Crèdit Andorrà unifica la marca a escala internacional sota la denominació Creand©

Crèdit Andorrà unificarà la marca a escala internacional amb la nova denominació Creand©. La nova marca única i global ha de permetre al grup financer fer front als reptes de futur, centrats en consolidar el lideratge a Andorra, on el banc és pioner en innovació i servei al client, i a continuar creixent de manera focalitzada en les principals places on té presència.

Amb la nova denominació Creand©, l'entitat vol transmetre els valors que l'han definit en el decurs de més de 70 anys de trajectòria: un banc de caràcter andorrà obert al món, referent al país, pioner i amb una clara voluntat de servei i de compromís amb les persones i el país. Uns valors als quals la nova marca dona continuïtat, però que renova i reforça en línia amb els nous temps, amb una marca més propera i moderna, capaç de transmetre per ella mateixa la voluntat de ser pioners en innovació, de progressar i de crear solucions noves en benefici dels clients i de la societat.

L'objectiu d'aquest canvi a una marca única també és fer un pas endavant amb una marca igual a tots els països on es té activitat. Aquesta unificació ha de permetre incrementar les sinergies entre les diferents places, ser més eficients i eficaços en termes de comunicació, i cohesionar el sentiment de pertinença entre totes les persones que formen part del grup.

Xavier Cornella, conseller executiu i director general, ha explicat que afronten aquesta nova etapa amb la confiança que els dona una trajectòria sòlida i responsable, i mantenint els valors que els han permès créixer durant tot aquest temps. "Volem consolidar la fortalesa del nostre model bancari i fer front amb confiança a les oportunitats que se'ns obren de cara al futur", ha dit. També ha destacat que la nova marca "sintetitza els nostres orígens i els principis estratègics que ens han posicionat com a líders a Andorra". A la vegada, transmet els valors d'empatia i proximitat cap als clients i la capacitat de servei i compromís social que "busquem en la nostra oferta de valor com a banc responsable i amb visió de futur". Cornella ha destacat que la nova marca els apropa encara més a la nova economia de la qual es volen sentir partícips, basada en la innovació i l'emprenedoria, "valors que, d'altra banda, ens defineixen com a país i societat".

La unificació de la marca s'aplicarà de manera gradual en els diferents països on el grup és present i prescindirà de les marques locals de cada plaça financera. La nova denominació es declinarà en els diferents àmbits de negoci. A escala internacional, on el banc opera en l'àmbit de la banca privada i la gestió d'actius, la denominació global passarà a ser Creand© Wealth Management i Creand© Asset Management, respectivament, mentre que a Andorra serà Creand© Crèdit Andorrà.

Aliances estratègiques, especialització i transformació digital

Creand© basarà l'estratègia de negoci dels anys vinents en tres grans pilars. Per una banda, en el desenvolupament d'aliances estratègiques per ampliar l'oferta de valor i la rendibilitat de totes les àrees de negoci. També apostarà per la transformació digital i la innovació per millorar l'excel·lència en el servei al client, i finalment se centrarà en l'especialització en productes i serveis que incrementin la diferenciació i el valor afegit. Tot això, mantenint l'eficiència en els processos, amb el client sempre al centre de l'activitat.

La transformació digital i la innovació són dos dels eixos del creixement futur, que Creand© potenciarà per aportar productes i serveis diferenciadors per als clients. En aquest sentit, l'entitat ha estat el primer banc andorrà a oferir el pagament mòbil i també compta amb el servei d'assessorament en fons d'inversió 100% digital Merkaat. Des de l'entitat expliquen que l'objectiu és continuar reforçant la creació de solucions innovadores com a banc pioner.

El canvi de marca es durà a terme amb la realització prèvia, davant de les autoritats supervisores competents, de totes aquelles comunicacions i altres tràmits que, amb caràcter general, resultin necessaris, incloent-hi, si s'escau, l'obtenció de les autoritzacions que puguin ser preceptives.