Crèdit Andorrà posa en marxa un servei de cita prèvia

Crèdit Andorrà posa en marxa el servei 'Cita Prèvia' per oferir als clients una relació més personalitzada i còmoda amb el seu gestor i estalviar-los temps d'espera. El servei, accessible en qualsevol moment i des de qualsevol lloc a través de l'e-Crèdit, la banca online, permet proposar un dia i una hora, i si es prefereix una cita presencial a l'oficina o telefònica, en l'horari comercial actual de 9 a 14 hores. Així, l'entitat, en línia amb la seva voluntat de servei al client i de ser pioner en solucions digitals, innova i s'adapta en tot moment a la situació actual, amb el compromís de continuar oferint les màximes garanties tant pel que fa al servei ofert com a la seguretat de clients i empleats.

Amb l'objectiu d'estar a prop de les persones i les empreses, Crèdit Andorrà manté un mínim d'una oficina d'atenció presencial per parròquia. D'aquesta manera, actualment l'entitat té totes les oficines obertes al públic, excepte una de les tres ubicades a Andorra la Vella, en concret la de Prada Ramon. D'altra banda, arran de les mesures establertes pel Govern en el seu recent decret per contenir la transmissió de la pandèmia per la Covid-19, les oficines d'atenció al públic han recuperat un sistema de torns setmanals amb part de plantilla treballant presencialment, i una altra part teletreballant. Per a la resta d'àrees, tots els empleats estan teletreballant, excepte aquells serveis interns on l'activitat presencial és imprescindible. D'aquesta manera, l'entitat té el 60% de la plantilla en format exclusivament de teletreball i un 35% en format de torns setmanals que combina teletreball i treball presencial.

Servei 'Cita Prèvia'

El servei 'Cita Prèvia' és una opció més dins de l'oferta de canals alternatius. L'entitat treballa per seguir dissenyant les eines digitals més adequades per donar resposta a les noves necessitats. Amb el servei 'Cita Prèvia', el client sol·licita una cita i, un cop formulada la petició, rep la confirmació a través del correu electrònic informat. Des de l'eina també es pot fer la gestió posterior de les cites: visualitzar la data i l'hora de la reunió, consultar el gestor i el tipus de cita sol·licitada.

El servei de 'Cita Prèvia' és una de les funcionalitats d''El Meu Gestor', una eina que es troba dins de la banca online, que permet contactar al gestor des de l'e-Crèdit i mantenir-hi una relació més àgil, propera i còmoda. A més, els clients poden intercanviar missatges o documentació de manera segura i confidencial amb el seu gestor i les converses queden guardades en el mur de l'eina per poder-les consultar des d'on es vulgui i quan es vulgui.

Els clients de Crèdit Andorrà disposen d'una àmplia oferta de canals alternatius per fer l'operativa diària sense haver-se de desplaçar a les oficines com la banca online e-Crèdit, per telèfon o a través de la xarxa de caixers automàtics, terminals d'ingressos i dispensadors de canvi.