Crèdit Andorrà busca les millors 'start-ups' per invertir

La primera hiperacceleradora empresarial d’Andorra va tan ràpid com el seu nom indica. 'Scale Lab Andorra', el programa desenvolupat per Crèdit Andorrà que busca invertir en les millors 'start-ups', ha rebut fins a 350 projectes en el seu primer any de vida. El programa, pioner al país, té com a objectiu donar suport a emprenedors que aportin valor al teixit empresarial i modernitzin l'economia andorrana.

Tal com ha explicat el director de Gestió d’Actius, Ignacio Fonseca, durant el balanç que l'entitat ha fet aquest dimecres, "no només es tracta de la inversió que podem fer des del banc sinó les connexions i els contactes que els podem aportar perquè s'instal·lin i desenvolupin els seus projectes al Principat", i ha afegit que volen ser "el vincle entre aquestes 'start-ups' i el sector empresarial".

Totes les idees que es presentin per formar part del capital d'inversió de Crèdit Andorrà estan vinculades als sectors que més interessa reforçar al Principat, com la mobilitat, la salut i el benestar, el 'fintech', l'oci i els esports, i la sostenibilitat. Un equip de treball format per experts en emprenedoria i innovació s’ha encarregat de prioritzar i presentar 20 projectes de sectors estratègics per Andorra al comitè assessor que ha acabat seleccionant deu empreses que està previst que rebin finançament i suport i de les que a dia d’avui ja s’ha invertit en quatre. Scale Lab Andorra ofereix fins a 500.000 euros per projecte i l’opció de participar en rondes de finançament posteriors.

En aquest sentit, el director àrea Negoci Bancari Andorra, Martí Alfonso, ha destacat que 'Scale Lab Andorra' "vol oferir als clients una oportunitat de negoci", així com "l'ocasió per diversificar les seves carteres d'inversió". Per a la seguretat dels que se sumin al projecte, ha remarcat que "el banc és inversor directe i els clients ens acompanyen en la mesura de les seves possibilitats".

Crèdit Andorrà ha admès que la pandèmia ha alentit l'avaluació de les empreses que han presentat les seves propostes a la web www.scalelabandorra.com, i per ara en tenen tres d'aprovades i una en procés d'aprovació. Es tracta de les 'start ups' By Hours, Genomcore, Consentio i Nemuru, totes elles empreses vinculades a les noves tecnologies i que han desenvolupat el seu negoci en àrees tan diferents com el sector hoteler, l'àmbit de la genètica, la distribució de fruites i verdures, o la concessió de crèdits ràpids.