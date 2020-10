Crèdit Andorrà organitza un webinar sobre Merkaat, el servei d'assessorament digital per a inversors

Crèdit Andorrà organitza el webinar 'Merkaat, un servei d'assessorament digital per al nou inversor'. Aquesta conferència en línia està pensada per donar a conèixer aquest servei pioner a Andorra, que permet al client una gestió integral de les inversions, combinant el millor de la tecnologia amb el millor de l'assessorament personalitzat. La sessió tindrà lloc aquest dimecres, 21 d'octubre, a partir de les 18.30 hores. Per accedir, s'ha de fer una inscripció prèvia a l'enllaç bit.ly/3kebs8Y, que també es troba a les xarxes socials de Crèdit Andorrà.

La presentació anirà a càrrec d'Ignacio Fonesca, director de Gestió d'Actius de Crèdit Andorrà, i Santiago de Larrea, responsable d'Innovació i coordinador de Projectes Digitals del banc. Els dos ponents explicaran els avantatges de Merkaat en el context actual del mercat, en què l'ajuda professional en les inversions és important atès l'entorn de tipus d'interès negatius i mercats volàtils.

Merkaat és un servei digital que ofereix recomanacions de compra i venda amb les explicacions necessàries per ajudar a prendre decisions, de manera que permet comprar i vendre en línia amb el suport d'experts, però sense anar a l'oficina. Ofereix una cartera en fons d'inversió personalitzada per a cada client, segons les seves preferències i objectius d'inversió.

Aquest servei, a més, ofereix un assessorament digital híbrid. D'una banda, incorpora els beneficis i l'eficiència dels serveis automatitzats de l'era digital i, de l'altra, disposa d'un equip d'experts per ajudar el client a prendre decisions relacionades amb les seves inversions amb informació qualitativa i argumentació tècnica sobre les recomanacions de compra i venda.

Crèdit Andorrà, entitat compromesa amb el servei als clients, ofereix aquesta sessió per donar a conèixer un servei pioner al Principat que s'adequa als nous perfils de clients digitals i als nous hàbits de consum, en un moment en què la gestió digital de les finances pren una rellevància important. L'entitat treballa per seguir dissenyant les eines digitals més adequades per donar resposta a les noves necessitats dels clients.