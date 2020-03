Crèdit Andorrà reforça les mesures per evitar la propagació de la Covid-19

Crèdit Andorrà ha informat que, en línia amb les resolucions aprovades pel Govern i les recomanacions de les autoritats sanitàries, ha establert els protocols necessaris i ha posat en marxa un pla de continuïtat de l'activitat financera amb l’objectiu de protegir la salut d’empleats, clients i proveïdors, així com el servei als clients amb les màximes garanties. Així, informen que han constituït un comitè per anar avaluant i determinant les accions que s’han d’anar aplicant i coordinar-les i executar-les de la manera més ràpida possible.

Les mesures adoptades pel banc han suposat l’activació del teletreball per a gairebé la totalitat d’empleats de l’entitat, que ja treballen des dels seus domicilis per atendre els clients -que, per via telemàtica, poden fer bona part de les seves operacions- i per seguir amb el bon funcionament intern.

Des de l'entitat afegeixen que el Govern identifica les oficines bancàries com un dels serveis que cal mantenir oberts, juntament amb altres com les farmàcies i els establiments d’alimentació. En aquest sentit, Crèdit Andorrà manté operatives la seu social a Andorra la Vella i les oficines d'Escaldes-Engordany, Canillo, Encamp, Ordino, la Massana i Sant Julià de Lòria. L’horari comercial de les oficines bancàries és de 9 a 14 hores.

D’acord amb el protocol establert per les autoritats sanitàries, des de l'entitat demanen que s’evitin tant com sigui possible els desplaçaments a les oficines i que s’utilitzin els canals alternatius com la banca en línia; la banca telefònica i els caixers automàtics, terminals d’ingressos i dispensadors de canvi. Si, tot i la recomanació, s’ha d’accedir a les oficines, remarquen que cal fer cas de les recomanacions traslladades pels responsables de Salut.

A més, a l’hora de fer els pagaments, recomanen que s’utilitzin les targetes de dèbit o crèdit i que s’eviti les transaccions amb diner físic.

Des de l'entitat manifesten que segueixen "permanentment les pautes marcades per les autoritats pertinents, i tot l’equip està alineat amb l’objectiu d’estar a prop de les persones, famílies i empreses, amb l‘objectiu de detectar les necessitats que puguin sorgir".

Crèdit Andorrà vol expressar el seu suport a tots els empleats i, en general, a la societat andorrana que, en aquests moments pateix directament les conseqüències d’aquesta pandèmia. També, al personal sanitari i a totes aquelles persones que estan demostrant el seu nivell d’implicació, d’eficàcia i de generositat per contenir la pandèmia del coronavirus.