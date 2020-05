Crèdit Andorrà lidera la subscripció de la darrera emissió de deute públic

Crèdit Andorrà ha subscrit amb clients de l’entitat el 43,5% de la darrera emissió de deute públic a curt termini del Principat d’Andorra. El banc ha liderat així la col·locació feta a clients particulars, amb un import de 49,35 milions d’euros subscrits.

L’emissió, duta a terme pel Govern en la modalitat de bons, ha estat per un import total de 125 milions d’euros, i està destinada a captar nous fons per finançar part de les mesures excepcionals i urgents per pal·liar la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19.

L’emissió, amb un venciment a 12 mesos (2 de juny del 2021), té un tipus d’interès fix anual del 0,5%.

L’entitat vol agrair als seus clients l’elevat interès que ha despertat aquesta emissió, que demostra un cop més l’esforç, el compromís i la solidaritat dels clients amb el país i el futur d’Andorra.