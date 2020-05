Creix un 20% a l'abril el número de clients que accedeixen a la banca online de Crèdit Andorrà

Crèdit Andorrà continua impulsant l’ús de serveis digitals. Aquest darrer mes d’abril el banc ha incrementat un 20% el número de clients que accedeixen a la banca online e-Crèdit respecte al mateix període de l’any passat, i un 16% els que operen de manera habitual a través d’aquest canal. L’entitat ha posat en marxa aquestes darreres setmanes un servei de contractació de productes i serveis a distància amb signatura digital. En aquest sentit, el banc ha rebut més de 250 sol·licituds de noves altes a la banca 'online' e-Crèdit.

Segons informen des de l'entitat, entre els principals usos de la banca 'online' es troben les consultes dels moviments dels comptes i de les targetes, els traspassos i transferències, la compra i venda de valors, i el seguiment de les inversions. Pel que fa als traspassos i transferències, el 75% del total de l’entitat es realitza a través d'aquesta modalitat. Aquesta dada representa un increment del 12% respecte a l’abril de l’any passat. En relació a la inversió, en aquest mateix període s’ha produït un creixement substancial del 260% en l’operativa de compra i venda de valors i fons d’inversió a través del Crèdit Broker, el portal de mercats del banc. La conveniència de poder realitzar aquestes operatives en qualsevol moment i des de qualsevol lloc i l’excepcionalitat de la situació actual en els mercats ha propiciat que les dades recollides per l’entitat durant aquest mes d’abril siguin exponencialment superiors a les del mateix període de l’any 2019.

Una anàlisi més detallada d’aquestes xifres confirma la tendència que el telèfon mòbil es consolida com el dispositiu preferent a l’hora d’utilitzar el servei de banca 'online'. Un 65% dels accessos que es realitzen a l’e-Crèdit es fan a través d’aquest dispositiu mòbil.

Creixement del servei ‘El meu gestor’ i de les trucades a la banca telefònica

Un altre dels serveis de banca digital que ha tingut un creixement important és 'El meu gestor', "una eina a través de la qual el banc proporciona als clients una relació més propera i còmoda amb el seu gestor, sense la necessitat d’anar a l’oficina". Des de qualsevol dispositiu el client pot intercanviar missatges amb el seu gestor i enviar documentació de manera segura i confidencial.

Aquest servei ha tingut un creixement de més del 200% en el número de clients que l’han utilitzat respecte a l’any passat. Pel que fa als missatges enviats, l’increment se situa en un 300%, fet que posa de manifest que, a més d’augmentar el número d’usuaris, també ho ha fet l’ús d’aquesta funcionalitat, ja que els clients "segueixen valorant molt positivament l’atenció personal i directa amb un gestor", destaquen des de l'entitat.

El servei Línia Directa Crèdit, la banca telefònica de Crèdit Andorrà, ha arribat a multiplicar per quatre el número de trucades ateses al dia. Per donar resposta a aquesta demanda, el banc ha redimensionat l’equip humà dedicat a oferir atenció al client per canals remots.

El director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorrà, Joan Mas, explica que "la situació excepcional ocasionada per la crisi sanitària ha propiciat un increment de l’activitat a través dels canals online i del 'Contact Center'. Les xifres posen de manifest la importància del procés de transformació digital que estem desenvolupant des de fa temps per donar resposta a la nova realitat i fer possible que els clients puguin realitzar qualsevol gestió bancària des d’on vulguin i quan vulguin. En el nostre cas, aquest increment de clients digitals respon a l’esforç que hem dut a terme per ser pioners en dissenyar les eines digitals més adequades per aconseguir donar resposta a les necessitats dels nostres clients".