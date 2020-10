Creu Roja, Vallnord i Via Moda, al tàndem

El projecte Tàndem, que implica els alumnes de formació professional en la recerca de solucions innovadores a reptes plantejats per les empreses, arriba a la cinquena edició i ho fa amb una participació de tots els alumnes del batxillerat professional, vuitanta. D'aquesta manera, tal com ha valorat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, es mostra que el projecte està totalment consolidat i que ha anat guanyant tant en qualitat com en quantitat des de la seva posada en marxa. Aquest any, els alumnes hauran de trobar solucions innovadores per als reptes plantejats per la Creu Roja Andorrana, que vol aconseguir ampliar la presència en l'àmbit social; Vallnord, que busca que els alumnes plantegin com reduir la petjada ecològica de l'estació i Via Moda, que pretén reformular els processos interns per reduir, també, la petjada ecològica.

La ministra d'Educació ha subratllat el fet que aquesta proposta sigui beneficiosa no només per als estudiants sinó també per a les empreses. "Enriquim la formació professional perquè deslligada del món empresarial té menys sentit i l'empresari aprofita els coneixements d'aquests estudiants; les dues parts hi guanyen", ha assegurat Vilarrubla.

"Transferim talent des del món educatiu a l'empresarial. El que permet és que les empreses vegin que poden anar a buscar aquest talent i els estudiants veuen les oportunitats" de sortides laborals en el món empresarial del país, ha destacat el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, que ha incidit en el fet que empreses que han pres part en els reptes d'anys anteriors han acabat implementant les solucions que els alumnes han proposat. També ha emfasitzat el fet que des de la segona edició siguin sempre tres les empreses que prenen part en la proposta i que siguin representatives del teixit empresarial del país.

Els alumnes tindran ara tres mesos per plantejar solucions als tres reptes plantejats i ho faran en dotze grups formats per alumnes de les diferents branques de la formació professional, la qual cosa, tal com han subratllat tant Vilarrubla com Galabert, enriqueix el projecte, donant-li diferents punts de vista. I a més, permet que els alumnes vegin "totes les fases de la implementació de la innovació" al mateix temps que l'empresa interioritza els processos d'aquesta innovació, ha remarcat el secretari d'Estat. Al seu torn, el líder del clúster d'educació d'Actua, Ferran Costa, ha manifestat, també, aquesta visió transversal que es dona als diferents reptes amb la participació dels joves.