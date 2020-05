Desconfinament general i reobertura de negocis l’1 de juny

El Govern treballa amb l’objectiu de fer possible que l’1 de juny es pugui aixecar el confinament i la ciutadania pugui tornar a la ‘nova normalitat’, evidentment, amb les mesures de seguretat i sanitàries escaients d’acord amb l’escenari epidemiològic del moment. El desconfinament seria per a tota la població excepte per aquelles persones que presentin la malaltia, tal com ha reiterat en diferents ocasions el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

L’entrada a la nova fase coincidiria amb la finalització dels tests massius que s’estan practicant a la població, i que han de determinar que el retorn a la normalitat es pugui fer amb la garantia que les persones que poden contagiar restaran confinades a casa i, per tant, es preservarà la salut pública.

La voluntat amb la que es treballa passa també per fer possible que el primer dia del mes de juny, que cau en dilluns (tot i que és festiu), es puguin reprendre totes les activitats econòmiques i per tant puguin obrir botigues, bars, restaurants, gimnasos i altres negocis que actualment es troben tancats o tenen permesa l’obertura amb restriccions.

Un cop s’aixequi el confinament a la població i es permeti la reobertura de tota l’activitat comercial caldrà veure com queden les comunicacions amb els estats veïns, França i Espanya, països amb els que el Govern manté intensos contactes per tal de fer possible també durant els primers dies de juny la reobertura de les fronteres i, en aquest sentit, tant com ho permeti l’escenari epidemiològic, la lliure circulació de persones.