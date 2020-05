Desconfinament generalitzat a partir de l’1 de juny

A partir d'aquest proper dilluns 1 de juny, s'entra en la darrera fase d'obertura de les activitats econòmiques, una nova fase de desconfinament generalitzat. "De cara a la setmana vinent podem parlar ja de desconfinament i no d'excepcions al confinament", ha anunciat el cap de Govern, Xavier Espot, en roda de premsa. Així, les activitats i els sectors que dilluns poden tornar a la feina són el sector de l'hoteleria, el comerç al detall i a l'engròs i els equipaments esportius i culturals. Per tant, botigues, bars, restaurants, cinema, hotels o gimnasos entre d'altres podran aixecar la persiana el proper dilluns. L'única activitat que seguirà tancada seran les biblioteques, tot i que a partir d'aquest dijous ja s'iniciarà el servei de préstecs.

Segons ha explicat el cap de Govern, es reincorporaran a la feina els 13.060 assalariats restants que quedaven després de l'obertura de les anteriors fases. Tot i així, ha assegurat que dels 43.072 assalariats que dilluns ja podrien treballar, "n'hi haurà una part que encara tindran una suspensió temporal del contracte de treball o una reducció de la jornada laboral". En aquest sentit, Espot ha indicat que la totalitat dels treballadors no es podrà reincorporar fins que no hi hagi una activitat normal, la qual no existirà fins que no hi hagi turistes. Quant a aquest desconfinament generalitzat, des de l'executiu s'ha remarcat que no serà un retorn a la normalitat com la que coneixíem abans de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 perquè s'hauran de seguir tot una sèrie de mesures de seguretat. "S'estan preparant protocols específics per a cada sector", ha comentat Espot, qui ha explicat que per exemple els establiments hauran de garantir una distància de seguretat d'1,5 metres i hauran de disposar de material de protecció.

Un dels altres àmbits que a partir de la setmana vinent pot reprendre la seva activitat és el món educatiu. En aquest sentit, des de l'executiu han declarat que encara hi ha serrells pendents, però han assegurat que els centres educatius hauran de poder donar resposta a totes les famílies que sol·licitin un servei de guarda pels menors de 14 anys. Espot també ha comentat que s'està treballant en què la xifra aproximada d'alumnes per aula sigui de 15. Un dels altres punts que l'executiu ha avançat és la bona predisposició tant per les associacions de mares i pares com per les entitats gestores per oferir el servei de menjador, i ha afegit que el Govern està treballant en alternatives per aquells centres que decideixin no donar aquest servei.

Pel que fa a qüestions més específiques de la reobertura, el cap de Govern ha indicat que al llarg de la setmana s'aniran explicant tots els detalls, tot i que ha declarat que és possible que hi hagi canvis en els aforaments de certs indrets. Un dels altres aspectes que no estan decidits són el tema de les piscines, però des de l'executiu s'ha manifestat que ja estan treballant amb protocols, però s’ha remarcat que s'haurà de distingir entre piscines esportives o lúdiques, ja que probablement les esportives es podran obrir abans. Des dels mitjans de comunicació, també se li ha preguntat al cap de Govern sobre les festes majors, concerts o actes que comportin el reagrupament d'un nombre elevat de persones, i en aquest sentit, Espot no ha descartat que es puguin celebrar durant l'estiu. "Els quinze dies a partir del proper dilluns ens han de permetre veure com entrarem en la darrera fase" que fa referència a les activitats que comporten una aglomeració de persones. Per tant, ha manifestat que sempre que la situació ho permeti es podran celebrar aquests tipus d'esdeveniments amb precaucions i protocols de seguretat.

Una de les altres qüestions que ha respost el cap de Govern ha estat sobre les visites a la gent gran a les residències. "S'està treballant per veure com es podran reprendre aquestes visites, les quals no seran iguals en cada centre sociosanitari per les especificitats de cada un", ha comentat Espot qui no s’ha aventurat a donar una data concreta.