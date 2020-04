Desconfinament en línia per al comerç

Més enllà de les mesures que es vagin implementant de manera ordenada i gradual per al desconfinament de la població, el Govern analitza també de quina manera s’aniran aixecant les restriccions a les activitats comercials no considerades de primera necessitat. L’opció més probable, hores d’ara, és que un dels primers passos sigui l’autorització de venda online de productes no considerats de primera necessitat.

“Generalment es tracta de mercaderies que la gent necessita perquè fan més fàcil el dia a dia, com roba interior, roba per la llar, petits electrodomèstics, aparells electrònics, complements de telefonia mòbil o materials d’oficina”, explica el responsable d’una gran superfície. També el petit i mitjà comerç veu amb bons ulls que es permeti la venda online, ja sigui amb lliurament a domicili o sota la fórmula del “click and collect”. Seria, en opinió d’un empresari del sector tèxtil, “una bona manera de començar a tenir ingressos per poder fer front a les despeses”.

A banda de que la població pugui accedir a un ventall de productes més ampli que alimentació, higiene i sanitaris, les empreses que segueixen la seva activitat en règim de teletreball també donen la benvinguda a poder comprar material d’oficina i papereria a través d’internet. “Els empleats necessiten estris i consumibles que a casa no tenen per poder continuar fent la feina”, explica el responsable d’una gestoria. Cal destacar que entre les mercaderies més sol·licitades hi ha ordinadors portàtils i impressores.