L'USdA denuncia descoordinació entre Salut i la CASS en la tramitació de baixes

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) denuncia i lamenta la descoordinació entre el ministeri de Salut i la CASS en la tramitació de les baixes per accident laboral, resultat de l'aïllament per contacte amb un positiu o diagnòstic positiu de Covid-19. Així ho ha manifestat en un comunicat enviat aquest dijous en el qual també reclama al ministeri de Salut que comuniqui de manera immediata les baixes a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), per tal d’iniciar els tràmits corresponents per generar la prestació econòmica.

La manca d’aquesta comunicació immediata per part del ministeri de Salut a la CASS, diu l'USdA, comporta greus perjudicis pels assalariats, que per una part veuen reduït el seu salari per part de l’empresa i, per altra banda, no reben el complement de la CASS. Tanmateix, denuncien la lentitud en aplicar els tràmits per complementar el salari del 100% per part de les assegurances i/o el càrrec a l’administració general.