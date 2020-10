Dissabte es va registrar un 97% d'ocupació hotelera

L'ocupació hotelera mitjana dels tres dies del pont del Pilar ha estat superior al 92%, sent el dissabte dia 10 el dia amb una major afluència amb un 97%, respecte al 92% de divendres dia 9 i del 89% del diumenge dia 11. Des de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) fan un balanç positiu d'aquests tres dies, ja que tot i les mesures imposades les darreres setmanes a bars i restaurants, l'ocupació "ha estat molt bona", expliquen a través d'un comunicat. A més, informen que a nivell de previsions ja veien que seria un pont bo, ja que és l'únic en el calendari abans de la temporada d'hivern. Des de l'UHA també recorden que les dades d'aquest pont són tenint en compte els hotels oberts, que han estat al voltant del 75%.



D'altra banda, al llarg de tota la setmana, des del dilluns 5 d'octubre i fins al diumenge 11, l'ocupació general al país ha estat del 54,78%. Per parròquies, Ordino ha estat la que ha registrat una ocupació més alta, amb un 65%, seguida d'Escaldes-Engordany amb un 61,77%. Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria han tingut un 59,66% d'ocupació i la Massana un 46,72%. Per últim, Encamp, Canillo i el Pas de la Casa han tingut una menor afluència de turistes amb tan sols un 39,80% d'ocupació hotelera. Per nacionalitats, un 71% dels clients han estat espanyols, un 22% francesos i el 7% restant provenia d'altres indrets.