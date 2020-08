Dues joves es formen a Andbank en el marc d'un programa de beques de Cambridge

Andbank col·labora en el programa de beques de la Cambridge Judge Business School, que dona l'oportunitat a joves estudiants de la universitat que estan cursant els màsters de MBA o MFin (màster en administració d'empreses i màster de finances) a endinsar-se en el món laboral. I en el marc d'aquesta col·laborció, l'entitat ha acollit dues joves en la condició de 'summer internships' per realitzar uns projectes individuals i específics en els quals examinaran estratègies i processos per assessorar a l'entitat sobre la manera de créixer i innovar.

Habitualment, els estudiants es desplacen al país on han aconseguit la plaça, però aquest any a causa de les mesures internacionals per la Covid-19, les dues joves completaran els projectes de manera telemàtica. Tot i això, compartiran el seu dia a dia virtualment amb l'equip de professionals que els donarà el suport necessari, en el seu dia a dia, per emprendre el seu projecte individual.

Per realitzar les pràctiques, l'empresa ha de presentar els projectes que s'hagin de dur a terme per a què la universitat els comparteixi amb els estudiants. Els projectes es gestionen directament entre l'empresa i l'estudiant, el qual haurà de lliurar el seu informe final tant a l'entitat com a la universitat per obtenir la seva avaluació.

La Universitat de Cambridge és considerada com una de les millors escoles de negoci del món. El seu programa de MBA ha ocupat les millors posicions del rànquing mundial de MBA, assolint el tercer lloc segons Forbes, el quart segons el Financial Times i el millor programa europeu en el camp de la comercialització.

Les dues estudiants d'aquest any estan cursant un MBA a Londres. Han participat en altres projectes en diverses empreses europees i asiàtiques com ara el London Stock Exchange Group, el Grup Nestlé a Suïssa, o el Gartner Inc. a Nova Delhi.

Segons el director de recursos humans del grup, Jordi Checa, "amb aquest programa internacional de beques, de la mà de la Universitat de Cambrigde, Andbank referma la seva aposta pel jove talent, oferint als estudiants una experiència pràctica perquè puguin aconseguir un currículum més sòlid i, alhora, contribuir en el seu aprenentatge laboral".