L'EFA veu necessari millorar la competitivitat del país

El president de l'EFA, Francesc Mora, considera necessari que el país “millori la seva competitivitat" i faci "més atractiva per als inversos, visitants i residents”. Ho ha dit durant la presentació del vint-i-dosè cicle de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), que originalment havia de tractar sobre l’ acord d’associació amb la Unió Europea, però finalment estarà dedicat a la crisi econòmica que portarà la pandèmia. En aquest sentit, ha recalcat que ser més competitius no vol dir, necessàriament, diversificar l’economia, ja que “el turisme seguirà sent el gran atractiu d’Andorra, però es pot estar especialitzat en un àmbit, i dins la seva especialitat, ser divers en la seva oferta. El turisme pot tenir moltes cares”.

Durant el pròxim cicle, que se celebrarà el 19 de juny, de manera telemàtica i per primera vegada obert al públic en general, l’Empresa Familiar Andorrana compartirà un seguit de propostes, tant a curt com a mig termini, dirigides al Govern per fer front a la crisi i reactivar l’economia. En aquest sentit,

Jornada d’experts

El webinar ‘La Covid-19 en l’economia andorrana i europea: perspectives’ oferirà cinc conferències amb les veus del president de Grandvalira, Joan Viladomat; el ministre de Finances, Eric Jover; la presidenta del think tank francès LEAP (Laboratoire Européen d’Anticipation Politique), Marie Hélène; el conseller general, Carles Naudi; el president de Pharos, Marcos Urarte, i el president de l’EFA, Francesc Mora. Entre d’altres aspectes, es parlarà sobre l’impacte que la crisi tindrà en la seguretat jurídica i el model fiscal andorrà.