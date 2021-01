ERTOs automàtics per al sector afectat per les restriccions de mobilitat

El consell de ministres ha donat llum verda aquest dijous a un decret que afegeix més activitats que es podran beneficiar de les reduccions de jornada laboral i de la suspensió temporal del contracte de treball. D’aquesta manera, a través d’aquest decret es desenvolupa el supòsit 4 de la llei que inclou que les empreses que es vegin afectades per les mesures dictades als països veïns i que afectin l'arribada de turistes es podran acollir a aquestes mesures laborals de forma automàtica. En aquest sentit, tal com ha subratllat el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, no caldrà que aquestes empreses acreditin una reducció en la recaptació.

Tal com ha manifestat Jover, amb aquest nou decret es dona “un pas més” per ajudar “els sectors més tocats per les restriccions”. Entre els que s’hi podran acollir hi ha els hotels que, tal com ha recordat Jover, “ja s’hi podien acollir” però el que es fa ara és “facilitar” que l’accés a aquestes ajudes sigui automàtic i no hagin d’acreditar cap davallada de negoci. En aquest sentit, ha destacat que el llistat que ara s’impulsa és “relativament llarg”.

Jover ha recordat que la nova llei de la qual deriva aquest decret constitueix un “nou paraigua” perquè les empreses es puguin acollir als ERTOs fins al mes de juny i també ha recordat que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ja va manifestar que s’anirien impulsant decrets amb les diferents activitats que es poden acollir a les mesures laborals tenint en compte que la crisi del coronavirus genera una “situació evolutiva”.

Cal recordar que el decret aprovat el 30 de desembre estipulava que les activitats econòmiques suspeses obligatòriament per decret del Govern són pubs i discoteques, parcs infantils –tant exteriors com interiors– i sales de jocs recreatius i d’explotació de màquines recreatives. I pel que fa a les activitats econòmiques afectades per limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades per l’autoritat nacional competent en el marc de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia s’hi inclouen bars i cafeteries, transport urbà de passatgers, i balnearis i activitats termals.