Economia tramita més d'11.000 certificats per a la reducció de la renda dels habitatges de lloguer

El ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha tramitat fins ara un total d’11.187 certificats per a la reducció de la renda dels habitatges de lloguer d’assalariats concernits per una suspensió temporal dels contractes de treball ( STCT) o reducció de la jornada laboral ( RJL). Cal recordar que la rebaixa de l’arrendament és del 20% sobre la quantia mensual que es satisfaci en concepte del lloguer i que, tal com estipula la normativa vigent, la STCT o RJL han de ser justificades a l’arrendador de l’habitatge.

El certificat, que el ministeri envia a les empreses perquè el traslladin als treballadors interessats, és vàlid per sol·licitar la reducció del lloguer el primer mes quan l’assalariat es troba en aquesta situació laboral. A partir del segon mes de suspensió temporal dels contractes de treball o reducció de la jornada laboral les persones concernides han de presentar, mensualment, l’extracte d’ingressos de la Caixa Andorrana de Seguretat Social ( CASS) per acreditar la seva condició. Aquest document, en el qual consta que el treballador percep una part de la nòmina que l’abona el Govern i l’altra l’empresa, es pot descarregar a través de la pàgina web de la CASS.

S’han expedit 11.187 certificats i es registren sol·licituds per suspensions o reduccions que concerneixen a un total de 10.116 treballadors. La diferència entre els certificats i la xifra de STCT i RJL és deguda al fet que un mateix assalariat pot generar més d’un certificat en cas treballar en més d’una empresa.

Precisament, des del ministeri de Presidència, Economia i Empresa es recorda que les empreses i empresaris individuals que es vulguin acollir a un STCT o RJL han de complir amb un seguit de requisits, d’entre els quals destaca que no han de tenir deutes amb l’administració pública. No obstant això, la normativa determina que les companyies sí que poden accedir a aquest mecanisme laboral si els seus deutes estan en curs de regularització.