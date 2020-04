Emissió de deute públic per valor de 125 milions per finançar l'impacte de la crisi sanitària

El Govern ha decidit fer una nova emissió de deute per valor de 125 milions d'euros per "finançar les despeses extraordinàries i el menyscapte" que estan patint les arques públiques arran de la crisi sanitària. El ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha recordat que des de l'executiu ja es va anunciar que es buscarien fórmules de finançament i ha afegit que el que s'ha cregut "més adient" és fer una emissió de deute públic, que tindrà un venciment d'un any i un interès del 0,5%. Jover ha fet una crida a la participació ciutadana i ha remarcat que "és un bon producte financer" i que, per tant, més enllà del vessant "emocional" de donar suport al país també hi ha el fet que és rendible.

El portaveu del Govern ha posat en relleu que si aquesta emissió no es cobrís, una possibilitat que creu que no es donarà, una altra alternativa de finançament seria que recorregués als fons d' Andorra Telecom i FEDA, tot i que ha incidit en el fet que la primera opció és que el 100% de l'oferta de deute públic tingui sortida. L'emissió serà efectiva des d'aquest dijous i es podran adquirir bons de 1.000 euros. La contractació es farà a través de les entitats bancàries i estarà oberta fins al 25 de maig. Jover ha recordat que tot i que hi havia sobre la taula la possibilitat de fer una emissió a tipus d'interès zero s'ha descartat ja que ja existeix el fons solidari i s'ha volgut "recompensar l'esforç". Per mostrar l'interès que hi pot haver per aquesta emissió, ha recordat que fa pocs dies es va tancar una renovació per valor de 125 milions i que va tenir una demanda de 187 milions.