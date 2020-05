Empreses del país denuncien la dificultat d'importar mercaderies

Aquesta setmana l’empresa E-andorra havia de rebre una comanda urgent d’equipaments electrònics per acabar la instal·lació tècnica de dos clients del país. La sorpresa va ser quan un encarregat de la Poste, el servei de correus francès, els va trucar des de Tolosa per avisar-los que la companyia DHL els havia delegat a ells l’entrega final dels paquets de 180 quilos i que els deixarien a la duana.

No han estat els únics en patir la mateixa situació els darrers mesos. Una altra empresa del Principat es va trobar amb la mercaderia de quatre palets de 500 quilos a la frontera francoandorrana i va haver de llogar un camió per portar-los fins a les seves instal·lacions.

Aquests problema, que s’ha agreujat amb la crisi sanitària, l’han fet constar diverses empreses a l’ ANA Economia. “Quan algú d’Andorra fa una gran comanda a un país del nord d’Europa, com pot ser Alemanya, les grans companyies de transport tipus DHL o UPS, prefereixen enviar la mercaderia fins a Tolosa per una qüestió de costos. Allà subcontracten el trajecte final a una empresa local i es desentenen de la missió”, denuncien. La Poste, segons asseguren aquestes empreses andorranes, “no ofereix un servei de mercaderies comercials, sinó que només resulta eficient quan es tracta d’algun producte petit que s’hagi comprat per internet”. Ni tan sols s’encarreguen del lliurament porta a porta ni de tramitar la documentació a la duana. “En alguns casos, ens ha tocat anar personalment fins a la frontera francoandorrana per obrir els paquets i que el personal comprovi que no s’està important cap material perillós”, es queixen.

Des de la Poste, que compta amb una única oficina a Andorra la Vella, es defensen assegurant que només són un canal de transmissió, i que DHL hauria de ser conscient que ells no ofereixen el servei de tramitació a la duana i entrega de mercaderies de grans dimensions.

L’ acord d’associació amb la Unió Europea hauria de facilitar la lliure circulació de mercaderies entre Andorra i la resta de països. En reiterades ocasions, el sector comercial ha reclamat que es faciliti la logística vinculada al comerç electrònic.