Encamp invertirà 11 milions d'euros al Pas de la Casa aquesta legislatura

Després de la reunió mantinguda el divendres passat per part del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo i els cònsols d'Encamp, Laura Mas i Joan Miquel Rascagneres, amb veïns, empresaris i comerciants del Pas de la Casa, el comú d'Encamp ha emès aquest dilluns un comunicat on anuncia que la previsió d'inversions per a la vila encampadana pels pròxims quatre anys serà d'uns 11 milions d'euros. Aquests diners s'adreçaran a la construcció de l'escola bressol i el Llaç d'Animació; al nou parc infantil i la cobertura del parc existent; es millorarà el bar i els jocs infantils del centre esportiu; també es destinaran a millores urbanístiques al carrer Sant Jordi, a l'avinguda d'Encamp, a les voravies de la vila i a l'accés del Cramea; es crearan nous pous de captació d'aigua, i es definirà la nova plaça Coprínceps com a punt neuràlgic de trobada al Pas de la Casa.

Durant la trobada amb la població, on es va anunciar també la constitució del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, Mas va presentar un seguit d'accions dissenyades per implementar-se al Pas i que es poden agrupar en dos àmbits d'actuació: per una banda, el pla d'accions socioeconòmiques de reactivació i modernització i, d'altra banda, el pla d'ordenament urbanístic i de mobilitat.

Respecte al primer pla d'accions, destaquen la constitució del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, el desenvolupament de l'ordinació que regula les bases d'un programa d'ajuts per a la creació de noves empreses, per a la modernització de les existents i per al desenvolupament empresarial, així com la creació d'una ordinació per a la rehabilitació, modernització i millora dels serveis dels hotels i habitatges d'ús turístic. D'altres accions previstes són la continuïtat de la descentralització de les tramitacions dels serveis centrals perquè els habitants del Pas no hagin de desplaçar-se; la posada en marxa d'un pla de recollida per a nous treballadors per a facilitar-ne la integració; donar continuïtat a les accions del manual de bones pràctiques de l'oci nocturn en col·laboració amb el Govern; crear un espai de trobada pels empresaris, i treballar en les experiències en esports d'alçada, entre d'altres.

Pel que fa al pla d'accions d'ordenament urbanístic i de mobilitat, destaca el desenvolupament de les ordinacions aprovades els darrers mesos, com les instal·lacions de terrasses o la de rètols, tendals i vinils; el projecte de distribució logística eficient que ja està en marxa, i la revisió de l'ordinació de medi ambient i via pública per regular l'exposició de mercaderies. Totes aquestes accions contribuiran a la creació d'un espai més ordenat, racional i sostenible que garantirà la convivència d'usos de l'espai urbà del Pas de la Casa.

Mas va anunciar aquest paquet de mesures que " modernitzarà i reactivarà econòmicament el Pas com a projecte de país i no tan sols encampadà". També va destacar que la vila "és un dels motors i eixos estratègics d'Andorra". Tanmateix, la cònsol major va insistir que aquest pla d'accions és imprescindible "portar-lo endavant entre tots i amb l'estreta col·laboració del comú, del Govern i dels residents, empresaris i comerciants del Pas". Per aquest motiu, va assegurar que la figura del Consell Econòmic i Social és clau perquè tots els projectes que s'efectuaran durant el mandat al Pas se sotmetran a la participació d'aquest òrgan.