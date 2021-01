"Encara tenim un enorme potencial turístic"

El programa ' A l'alça', que produeix l'Agència de Notícies Andorra i s'emet per Andorra Televisió, posa a prova els principals actors econòmics i empresarials del país amb l'objectiu de conèixer-los una mica millor. En el setè capítol li han pres el pols a Carles Ramos, president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA).

Ramos considera que el país “encara té un enorme potencial turístic, amb moltes possibitats de desenvolupament”, però necessita anar més enllà dels “tres atractius que sempre venem a l’exterior, que són el turisme verd, Caldea i l’esquí”. El màxim responsable de l’UHA creu que “hi ha el potencial per treballar altres àmbits”. En aquest sentit, ha destacat la “seguretat” com un de les característiques que millor defineixen Andorra.

A tots els entrevistats se'ls hi pregunta què voldrien per al Principat si poguessin demanar un desig. Davant la qüestió, Ramos voldria “que Andorra fos més coneguda, que estigués més present al mapa internacional”.

Ramos va revelar durant la secció que la seva primera feina “va ser de mosso d’equipatge“, el que en espanyol es coneix com a “botones”, ja que “des dels vuit anys vaig voler treballar en un hotel, i ho vaig aconseguir”. En comptes de gastar-se’ls, el president de l’UHA va decidir estalviar els diners d'aquells primers sous, a diferència de la majoria d’entrevistats fins ara, que se’ls van gastar en comprar el primer vehicle o viatjar.

A la secció 'El test' també se'ls pregunta quin consell es donarien si poguessin viatjar al passat. "Que invertís en telecomunicacions”, ha assegurat. També ha afirmat que la plataforma ‘Booking’ és el millor invent del segle XX a nivell turístic, ja que hi va haver un abans i un després en el sector, amb l’entrada de les reserves per internet. Per últim, ha aprofitat l'ocasió per expressar la seva admiració per Càritas i la Creu Roja Andorrana, que fan una feia a l’ombra però molt important al país.