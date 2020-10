ERTOs "més exigents" per a l'any vinent

El Govern treballa amb els grups parlamentaris perquè les suspensions temporals dels contractes de treball, popularment coneguts com a ERTOs, es puguin allargar més enllà del 31 de desembre. D’aquesta manera, tal com ha anunciat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ja s’ha marcat un calendari perquè abans de finals d’any aquestes mesures laborals es puguin allargar en sectors específics que els puguin necessitar, com podria ser l’hoteleria. En aquest sentit, però, ha avançat que les mesures per poder-los demanar seran, de ben segur, diferents a les actuals.



En aquest sentit, Gallardo ha manifestat que, tot i que encara s’han de tancar amb els grups les condicions que tindran aquests ERTOs, el que sembla clar és que “la manera com s’autoritzaran serà diferent”. Així, ha destacat que els requisits seran “més exigents” sempre tenint en compte, però, que la voluntat és que aquesta mesura va encaminada a què es puguin mantenir els llocs de treball.



Precisament Gallardo ha donat les xifres de persones que es trobaven a finals del mes de setembre en una suspensió de contracte o amb una reducció de la jornada laboral. Concretament eren 2.064, 1.031 de les quals en situació de suspensió i 1.033 amb una reducció de la jornada laboral. Les prestacions donades des de l’inici de la pandèmia s’eleven ja a 32.883.



D’altra banda, i quant al treball que els ministeris d’Economia i de Finances estan duent a terme per fixar les ajudes per a bars, restaurants, locals d’oci nocturn i altres empreses que estiguin en dificultats arran de les restriccions imposades per la pandèmia de la Covid-19, Gallardo ha anunciat que segurament a principis de la setmana que ve ja estaran tancades i ha concretat que bàsicament aniran en la línia d’ajudes directes al lloguer, és a dir, a ajudar a aquests empresaris a fer front al cost del lloguer. Així, ha concretat que seran prestacions que donarà el Govern i que no es demanaran als propietaris com en el paquet de mesures que es van aprovar a la primavera.