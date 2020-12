Espuga: “O tenim habitatge de luxe, o tenim habitatge vell i petit”

L’edificació d’habitatges de qualitat però assequibles és un mercat a l’alça que respon a una demanda interna però també suposa un pol d’atracció d’inversors estrangers interessats en instal·lar-se al Principat. Una d’aquestes promocions se situa al costat de l’emblemàtic l’hotel Comtes d’Urgell i oferirà entre set i deu pisos de gamma alta. El projecte, impulsat per Orada Real Estate, compta amb el disseny de l’arquitecte Pere Espuga, responsable d’algunes obres tan icòniques al país com la seu de la justícia o el Consell General, i que ha estat entrevistat aquesta setmana al programa 'A l'alça'.



L'arquitecte entén que a Andorra existeix “un problema i és que tenim un parc immobiliari important però vell”. “Són habitatges petits destinats en gran part a a esquiadors de cap de setmana”, afegeix Espluga, per a qui al país, “fa falta habitatge amb unes mides coherents, perquè o tenim habitatge de luxe o tenim habitatge petit, vell i poc adequat a les demandes actuals”.



Com que aquest parc immobiliari és “gran i antic, i a molts llocs no està en condicions de respondre a les necessitats de sostenibilitat”, l'arquitecte considera que és bo que anem a la rehabilitació”. “És bo que preservem la natura i que no construïm a tot arreu sinó que rehabilitem els cascos urbans consolidats”.