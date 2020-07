Espot garanteix el suport econòmic a l’aeroport d'Andorra-la Seu

El cap de govern, Xavier Espot, ha deixat clar que el suport econòmic de l’executiu a l’aeroport d'Andorra-la Seu no es veurà afectat per la reestructuració pressupostària que ha posat en marxa l’executiu amb motiu de la crisi sanitària. Espot ho ha explicat en la clausura del webinar que ha organitzat aquest dijous al matí l’ Empresa Familiar Andorrana (EFA) sobre el futur de l’equipament. El cap de Govern ha admès que la crisi de la Covid-19 ha obligat l’executiu a reprogramar alguns projectes i posposar determinades inversions. En cap cas, però, aquesta reformulació afectarà la inversió que tenia prevista fer l’executiu a l’equipament alturgellenc, degut a la importància que té per al futur del Principat. Espot també ha deixat clar que el suport a l’aeroport no ha d’anar en detriment d’altres infraestructures que també ha assegurat que són necessàries, com l’heliport nacional o la connexió ferroviària amb Espanya i França.

En aquesta mateixa sessió també hi ha participat la ministra de Turisme, Verònica Canals, que ha detallat què podria aportar l’aeroport al Principat. Ha assegurat que dues freqüències a la setmana cap a les illes Balears ajudarien força a incrementar els visitants. També ha assegurat que l’objectiu seria rebre turistes gràcies a les connexions amb una desena de països de l’entorn: Espanya, Portugal, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya i el Regne Unit. Canals també ha proposat la possibilitat d’oferir paquets turístics, que incloguin el vol, el desplaçament fins a Andorra i l’allotjament, així com forfets o entrades per activitats o equipaments culturals.

Una de les vuit companyies que està interessada a operar a l’aeroport d’Andorra-la Seu és Air Nostrum, la filial regional d’Iberia, i el seu director comercial, Juan Corral, ha explicat en aquesta mateixa trobada que l’enllaç amb Madrid hauria de ser prioritari, ja que des d’allà es podria enllaçar amb vols a destinacions molt més llunyanes. Altres destinacions que també s’han apuntat són Màlaga o Alacant. Qui també ha pres part del webinar ha estat el responsable de l’àrea d’anàlisi de la competitivitat d’Airbus Helicòpters, Antonio Martínez, que ha assegurat que un enllaç en helicòpter entre l’aeroport i el futur heliport nacional és factible.