Espot espera que el més "ràpidament possible" torni la normalitat a les fronteres

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha volgut referir, en l'habitual roda de premsa per actualitzar la situació sobre la Covid-19, a la situació de l'obertura de les fronteres, una qüestió que "neguiteja" els ciutadans. Ha destacat que encara no hi ha una data "oficial" per a la lliure circulació a través dels dos passos fronterers i ha recordat que un grup interministerial comparteix informació i un contacte directe amb els països veïns per tant d'unir "esforços" per a la "tornada a la normalitat el més ràpidament possible" sempre i quan, ha emfasitzat, aquests moviments es puguin fer amb seguretat.

D'altra banda, i qüestionat sobre les negociacions perquè Andorra pugui obtenir finançament, el cap de Govern ha destacat que les converses amb el Fons Monetari Internacional ( FMI) estan "molt ben encarades" i confien que abans de finals d'any el país pugui ser ja membre de ple dret, tant pel suport d'altres països com, especialment, de França. Pel que fa al banc de desenvolupament europeu, el cap de Govern ha destacat que les converses estan "molt avançades" però ha concretat que hi ha alguns "problemes tècnics" ja que aquest organisme no finança directament estats i s'està analitzant com es pot acabar de perfilar aquest finançament que podria servir, per exemple, per fer front a les suspensions dels contractes de treball o les reduccions de la jornada laboral.