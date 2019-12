Estabilitat per el futur Punt de Trobada

Es garanteix la continuïtat dels treballadors i es reitera el compromís de reobrir en la màxima brevetat possible el nou centre comercial. Amb aquesta frase resumeixen fonts coneixedores de l’afer el contingut de la reunió mantinguda aquest dimecres al vespre entre representants del grup Pyrénées i la família Mallol, propietària dels terrenys on s’ubica el centre comercial Punt de Trobada. Ambdues parts van acordar treballar amb l’objectiu de garantir la màxima estabilitat als empleats i també a altres actors implicats com proveïdors, administracions públiques o la CASS.

La reunió va servir per analitzar la situació actual i avaluar la millor manera de coordinar una transició ordenada cap al nou negoci que s’instal·larà a l’edifici que actualment ocupa el Punt. En aquest sentit, els assessors jurídics dels Mallol van manifestar que s’han començat els tràmits per a l’execució de la sentència. Aquests passen per la demanda al saig de l’execució de la indemnització, xifrada en uns 6 milions d’euros, i la petició a la batlle de l’execució del desnonament. Fins a començaments de l’any vinent, però, no està previst que se’n pugui activar cap de les dues ja que a partir del dia 23 de desembre, dilluns vinent, la maquinària judicial s’atura fins després de Reis. Fins llavors, els advocats de la propietat prepararan tota la documentació necessària per agilitar les esmentades peticions.

Per la seva part, l’actual explotador del centre ha manifestat que durà el cas al Tribunal Constitucional i a Estrasburg. Fonts judicials han explicat que tot apunta a que es tracta d’un intent de guanyar temps i que aquests recursos anunciats per la família Cachafeiro no sembla que puguin prosperar. En el cas del TC caldrà veure si l’admet a tràmit i, en cas que si, si s’apliquen mesures cautelars que podrien ajornar el desnonament. Aquesta possibilitat, indiquen les mateixes fonts, estaria pràcticament descartada ja que no es donen les condicions ni es tracta d’un cas que per la seva naturalesa faci recomanable aplicar mesures cautelars.

També aquest dimecres una delegació dels treballadors del Punt de Trobada s’han reunit amb el cap de Govern, Xavier Espot, per traslladar els seus neguits i demanar el suport de l’Executiu perquè cap empleat es quedi sense la corresponent indemnització que li correspon pagar a l’actual operador del centre. Segons ha pogut saber aquest mitjà, diversos representants dels treballadors haurien estat citats per part de la direcció de l’actual Punt de Trobada per demanar el seu suport però la majoria d’aquests ho han rebutjat a l’espera que es faci efectiva la indemnització que els pertoca per poder incorporar-se al nou projecte del grup Pyrénées.