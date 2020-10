‘El futur dels negocis on-line’, el tema sobre el qual pivotava el debat d’aquest dimarts organitzat per la Confederació Empresarial Andorrana, ha posat al descobert les carències i la manca d’iniciativa que, segons els convidats a l’acte, té el Govern en la seva aposta per facilitar-los les eines per poder operar al país. Molt clar ha estat l’empresari català, Marc Saladie, de Replayers, establert fa quatre anys al país, on ha instal·lat la seva empresa que es dedica al món dels videojocs. Saladie entén que cal alguna cosa més que l’atractiu fiscal, i ha enumerat algunes de les deficiències que segons ell hauria de corregir l’executiu.



“Patim per coses tan senzilles com vendre a Amazon o pagar amb Paypal. Són coses que poden fer que una empresa no vingui aquí. Però Amazon no et deixa registrar-te com a venedor si ets una empresa andorrana. No hi ha una zona franca on pugin arribar els containers vinguts des del port de Barcelona No hi ha llibertat de moviments. Caldria uns esforços per garantir que els empresaris i les empreses no depenguessin d’un estat tercer. Falta personal qualificat. Jo em trobo que no hi ha enginyers, ni programadors. Jo vull portar gent perquè em dissenyi videojocs i em trobo problemes per portar gent, els cupos...”.



Saladie ha posat l’exemple de Dubai com a país que realment ha apostat perquè s’hi instal·lin empreses que operen on-line, i que s’anomena Internet City. “És un lloc on s’han establert les grans empreses tecnològiques. Seria interesant plantejar si aquí es vol mantenir l’economia basada en turisme, banca i comerç tradicional, o si es vol modernitzar. Fa quatre anys que estem aquí i com a empresari no veig l’aposta clara del Govern. Govern pot fer més, amb aquesta llista de problemes que tenim els qui tenim empreses on-line. Estònia ha estat molt més àgil que Andorra”, ha etzibat.



“Hi ha temes que fan por a Andorra, i que després de quatre anys començo a entendre. La fintech, la tecnologia financera, és un dels sectors que més està creixent al món. Es podria legislar de manera que poguessis obrir un banc on-line. Si Andorra legislés de manera ràpida i sense por, qualsevol empresari d’aquí ho tindria molt més fàcil per operar, perquè el futur no passa perquè un banc tingui 30.000 sucursals”, ha dit Saladie, per insistir que “has de buscar alternatives i Andorra té la sobirania per legislar”.



Acompanyant Saladie, també ha dit la seva l’empresària Sònia Yebra, de Fast Moda, que combina el comerç tradicional amb la venda on-line, i que considera que “una vegada viscuda la primera onada de la pandèmia creiem que és molt important que Andorra, tant a nivell legislatiu com logístic, dotem d’eines les empreses i que es combini el retail on-line amb el tradicional”. L’empresària considera que “el món està canviant ràpidament i hem d’intentar, ja que som un país petit i sobirà, adaptar-nos”. Per això, Yebra ha demanat al Govern que comenci per establir un marc legislatiu sobre el qual es pugui operar.