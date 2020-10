Ezpeleta diu que la major oportunitat de negoci en l'actualitat gira al voltant de l'alimentació

Després de 30 anys celebrant jornades on s'ha arribat a assolir la xifra de fins a 600 assistents, la 31 Trobada Empresarial al Pirineu s'ha hagut de celebrar aquest dijous de manera telemàtica, en una sola jornada i gratuïta per a tota mena de públics. Sota el títol 'Reiniciem l'economia', empresaris i experts en el món de l'economia han compartit la seva visió sobre quines són les possibles solucions per superar la crisi sanitària i fer front als reptes que venen per endavant. En aquest sentit, el president de la Trobada Empresarial, Vicenç Voltes, ha destacat que cal visualitzar el futur "amb optimisme i en clau positiva", i ha encoratjat el sector privat a "continuar lluitant i esforçant-se", apostar per la inversió i la innovació, i "assumir riscos per continuar avançant i progressant". També pren especial importància el sector públic, que gràcies als plans europeus de reconstrucció, s'ha de posar en marxa "una gestió eficient i eficaç" per impulsar i millorar l'economia i competitivitat a tot el territori.



El secretari general de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellano, ha assenyalat que és el moment d'encarar una "nova etapa amb un nou model productiu", que serà "una bona ocasió per replantejar-nos les nostres bases de creixement i el nostre model de desenvolupament".



El col·loqui posterior ha anat a càrrec del director de Desenvolupament Organitzatiu d'ASTI, Rubén Martínez, i del president de Nice Tech, José Maria Roger Ezpeleta. En el primer cas, Martínez ha explicat el seu model de negoci, que consisteix en la utilització de robots en la logística interna i externa d'empreses, les anomenades indústries 4.0.



Per la seva banda, Ezpeleta ha explicat com Nice Tech ha sabut fusionar les tasques agrícoles amb la tecnologia i la innovació. Instal·lat al Principat des de fa quatre anys, Ezpeleta ha explicat com a través d'un sistema de congelació, un ciutadà pot consumir qualsevol aliment d'arreu del món, com una fruita, com si estigués acabada de collir de l'arbre. Així, ha assegurat que amb la tecnologia que la seva empresa ja tenia implementada s'han cercat noves oportunitats, provocant que s'hagin arribat a xifres que "en altres casos hauríem tardat cinc anys". En el seu parlament ha destacat la importància d'avançar-se als fets i ha apel·lat a la responsabilitat per tal de preservar els llocs de treball i "generar beneficis". Així, Ezpeleta ha assegurat que la major oportunitat de negoci en l'actualitat gira al voltant del sector de l'alimentació, l'únic que no ha estat tancat durant la pandèmia.