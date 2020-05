FEDA i Andorra Telecom apliquen descomptes a les empreses per valor de dos milions d'euros

FEDA i Andorra Telecom han destinat ja uns dos milions a les ajudes per a les reduccions, ajornaments o fraccionaments de les factures a les empreses. A més, aquestes dues companyies aplicaran més ajudes per a les famílies amb més dificultats econòmiques. Així ho han explicat els ministres d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, i de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i presidents, respectivament, d'Andorra Telecom i FEDA. A banda, les dues empreses aportaran 30 milions d'euros dels seus fons a compte del Govern per atendre la crisi sanitària. Concretament, la companyia elèctrica, deu milions i la de telecomunicacions, 20.

Així, i pel que fa a FEDA, Calvó ha explicat que ha aprovat un descompte del 100% de la tarifa en 2.610 contractes i del 80% a 779, la qual cosa suma un import de 761.000 euros, un import al qual cal afegir les mesures que han aplicat les altres distribuïdores i que fa que el total ascendeixi a gairebé un milió d'euros. En aquest sentit, cal recordar que les empreses que havien hagut de tancar podien gaudir del 100% del descompte de la tarifa i les que estaven de guàrdia podien aplicar el 80%. A més, ha rebut 405 sol·licituds d'ajornament de la tarifa i 53 de fraccionament.

Pel que fa a les ajudes a les famílies, Calvó ha explicat que les que tinguin dificultats econòmiques podran gaudir d'un descompte del 15% en la factura a través de la gratuïtat del terme de potència, un import que pot suposar entre els cinc i els 13 euros. A més, si tot i aquest descompte, la família no pot fer front a la tarifa, Afers Socials la pagarà, ha destacat Calvó, ja que la intenció és que "ningú es quedi desemparat sense llum". En aquest sentit, ha manifestat que no es tallarà el subministrament a la gent que no pugui pagar.

Quant a Andorra Telecom, Torres ha destacat que s'han aplicat descomptes a 5.477 empreses i que això va suposar un import de 282.000 euros al mes de març i 530.000 al mes d'abril, és a dir, 812.000 euros en total. També s'ha aprovat l'ajornament de la factura per a 186 empreses i no s'ha tallat el servei per impagament o d'altres supòsits a 239 que en d'altres circumstàncies haurien vist el servei suspès.

Quant a les ajudes a les famílies, aquelles que tinguin dificultats podran gaudir d'un descompte del 15%. Així, el ministre ha posat l'exemple d'una família que hagi de pagar 60 euros pel servei telefònic, podria gaudir d'aquest descompte del 15% que encara podria anar més enllà ja que Afers Socials podria assumir un import superior. A més, el servei no se suspendrà per impagament. Torres ha recordat, també, l'ampliació que s'ha fet per als clients que tenen televisió per fibra òptica i que beneficia a 13.800 famílies o el fet que la companyia de telecomunicacions hagi facilitat connexió a famílies que no en tenien perquè els fills puguin seguir el curs telemàticament.

Redefinició de l'obra pública i obertura de fronteres

Qüestionats per altres temes, el ministre d'Ordenament Territorial ha manifestat que encara treballa per " reprogramar" els treballs que han de tirar endavant d'obra pública i ha recordat que de l'única que s'ha decidit aixecar la licitació és la de la Portalada. La resta, s'analitzaran. De totes maneres, ha recordat que les que estan iniciades o adjudicades continuaran.



D'altra banda, i sobre la reobertura de les fronteres per al turisme per part de França i Espanya, Calvó, que està negociant aquest tema amb la ministra espanyola de Transició Energètica Teresa Ribera, ha manifestat que el que Andorra està defensant és ser considerat una destinació de turisme "domèstic" i no ha gosat donar cap data perquè aquesta reobertura es pugui dur a terme. En aquest sentit, cal destacar que França ha anunciat aquest dijous que preveu reobrir la frontera el 15 de juny.