FEDA, CTRASA, Pyrénées i Perfumeria Júlia, guardonades per la promoció de la igualtat laboral

Amb motiu del Dia internacional de la dona treballadora, que es commemora el proper diumenge, el Govern ha celebrat aquest dijous la tercera edició del guardó Olympe de Gouge. Quatre empreses han estat reconegudes per la seva tasca en la promoció de la igualtat en l’àmbit laboral. Es tracta de Forces Elèctriques d’Andorra ( FEDA), el Centre de Tractament de Residus ( CTRASA), Grup Pyrenées i Perfumeria Júlia, les quals, amb diverses inciatives laborals, han ajudat a equiparar els drets i la posició de les dones en les respectives companyies.

En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en relleu el compromís de l’executiu en el desplegament de polítiques que “permetin avançar cap a una igualtat real entre dones i homes”. “Durant aquesta legislatura la nostra voluntat és seguir avançant en aquest àmbit, d’una banda amb el ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, però també amb la creació de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, que ha d’impulsar la igualtat de gènere de forma transversal en la societat andorrana”, ha afegit.

Precisament, Espot ha remarcat que “el primer pas” és l’elaboració de la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, “que estarem en disposició d’entrar a tràmit parlamentari a finals d’aquest 2020”. De fet, el cap de Govern s’ha referit a la creació de l’Observatori de la Igualtat, que té com a objectiu contribuir al coneixement de la situació de les dones i altres col·lectius amb risc de vulnerabilitat per, d’aquesta manera, reforçar la presa de decisions i planificació de les polítiques públiques.

Per la seva part, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha destacat la importància de la prevenció i l’educació perquè “esdevenen l’eina clau per erradicar les desigualtats” i assolir una societat més igualitària i inclusiva.

Filloy ha posat en valor el treball de l’àrea de Polítiques d’Igualtat, “un servei d’atenció i acompanyament de les dones que hagin patit o estiguin patint algun tipus de discriminació”, així com la promoció d’actes, campanyes i formacions sobre igualtat de gènere i violència de gènere i domèstica dirigides a conscienciar i sensibilitzar a tota la població.

De fet, Víctor Filloy ha avançat el treball conjunt entre el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i el ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut per elaborar un Pla de sensibilització per a la igualtat i de prevenció de la violència de gènere i domèstica en els centres educatius. L’objectiu és impulsar la coeducació com una eina contra la desigualtat i la violència de gènere.