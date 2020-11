FEDA congela la tarifa elèctrica del 2021 perquè no augmentaran les inversions

"En aquests moments complicats que estem vivint, tots hem de fer esforços per estar al costat, ja sigui d'empreses o de persones". Aquest és el tema de fons i principal pel qual no s'incrementen les tarifes elèctriques pel 2021, segons ha declarat el director general de les Forces Hidroelèctriques d'Andorra (FEDA), Albert Moles. A banda d'aquest motiu per la situació complicada que s'està vivint per la Covid-19, Moles ha indicat que han pogut fer aquesta congelació de tarifes, perquè si bé no preveuen un augment dels ingressos de cara a l'any vinent, "tampoc veiem cap element que ens faci augmentar els costos". Per tant, ha remarcat que tenen un horitzó de continuïtat, en el qual, sense augmentar els preus, no adopten cap risc que no sigui assumible.

De fet, Moles ha comentat que la finalitat principal dels augments de les tarifes és garantir l'accés a l'energia gestionant tots els riscos i possibles problemes que hi pugui haver, ja siguin per la demanda prevista, per la producció local o pels preus de compra a Espanya i França. El que es compra a fora és la part que fluctua més, i "un dels rols que assumim amb aquestes tarifes és intentar evitar que fluctuacions ràpides no repercuteixin directament a augments pels clients", ha dit.

A més, la proposta que fan des de FEDA sobre les tarifes també ha de garantir que no es posi en risc la viabilitat dels projectes. En aquest sentit, Moles ha declarat que es troben al final de la fase d'inversions de la xarxa i que, per tant, el risc de necessitar més diners per a invertir no hi és perquè "estem al final d'aquest cicle". Així, el conjunt d'aquests elements, després d'haver valorat la demanda, els mitjans de producció i les inversions necessàries, permeten a FEDA no haver d'incrementar les tarifes. A tot això, se li ha de sumar el paper de la central hidroelèctrica, la qual ajuda a mitigar preus en els moments que són més cars en el mercat, ha indicat Moles.