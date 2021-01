FEDA manté un grau de satisfacció dels clients de 8,1

FEDA ha mantingut aquest 2020 una satisfacció global dels clients de 8,1 sobre 10. Es tracta d’una nota que es manté respecte d’altres anys i que s’ha aconseguit malgrat la crisi de la Covid-19. “S’ha estat capaç de mantenir un alt estàndard de qualitat en moments complicats”, ha destacat l’expert Cris Domingo, de Hamilton-Tactica, l’empresa que ha fet l’enquesta. Del treball es deriva la necessitat que hi hagi una major informació sobre projectes i iniciatives i el director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat que des de l’empresa ja han posat fil a l’agulla per començar a respondre a les necessitats dels clients. "Cal anar més enllà del comptador i escoltar allò que al client li fa falta”, ha dit Moles, emfasitzant que l’enquesta serveix com a punt de millora per a FEDA.



La valoració general dels clients se situa en el 8,1 abans esmentat però tal com ha detallat Javier González-Casallo, de Hamilton Tactica, un 43% dels particulars la puntua amb una nota que se situa entre el 9 i el 10, un percentatge que davalla lleugerament entre els abonats professionals ja que l’expert ha manifestat que necessiten serveis “més complexos” i solen ser “més exigents”. González-Casallo ha destacat que la valoració se situï en un notable alt des de fa anys i també la " bona imatge" que té FEDA, de la qual els clients valoren “la fiabilitat i el bon servei des de l’àmbit humà”.



L’expert de Hamilton-Tactica ha puntualitzat que l’ atenció personal i la competència professional del personal de FEDA es valora amb una nota del 8,5 i 8,3, respectivament. Pel que fa als mitjans tècnics emprats i la capacitat de resolució de problemes tècnics també han obtingut una valoració d’un 8,1. Els indicadors que han estat menys ben valorats han estat el producte ofert, amb un 7,8 i el preu amb un 6,8. Tot i això, aquest últim ha experimentat un repunt respecte a la valoració de l’any passat que se situava en 5,4. L’expert ha conclòs la presentació de l'enquesta destacant el fet que la bona valoració global sigui “estable” al llarg dels anys; el “bon equilibri” entre el servei tècnic i l’humà, i en aquest sentit ha emfasitzat que hi ha “recorregut” en la resolució de les incidències administratives; i també ha subratllat la capacitat de millora en la informació sobre el producte i sobre les iniciatives que duu a terme FEDA, algunes de les quals encara passen “desapercebudes”, per a la població.



“Aquesta valoració és molt important però cal anar més enllà”, ha subratllat Moles, que ha destacat que FEDA incidirà en què es coneguin molt millor iniciatives que ja s’han endegat com l’aposta per les renovables o el vehicle elèctric. En aquest sentit, ha volgut fer notar que algunes de les expectatives dels clients respecte, per exemple, a la sostenibilitat “estan totalment alineades” a l’estratègia que ja duu a terme FEDA. Pel que fa a les millores en la resolució de les incidències administratives, ha destacat que ja es treballa en sistemes d’automatització de la lectura de comptadors i també ha reivindicat la voluntat d’estar “a l’escolta” de les necessitats dels clients, entre els quals els professionals. A més, s’ha compromès a què l’empresa continuarà treballant per “millorar el producte”.



D’altra banda, qüestionat sobre l’ impacte de l’onada de fred en el consum, Moles ha destacat que sí que s’ha donat un increment que pot estar al voltant d’un 10% però també ha remarcat que si es compara amb el mes de gener de l’any passat aquest augment pot no ser tan important tenint en compte que hi ha activitats que estan aturades. També ha recordat les ajudes a les empreses que aplica FEDA i ha afegit que la proporció de beneficiaris és “pràcticament la mateixa” que al mes de desembre.