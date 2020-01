FEDA treu una nota de 8,2

La central de FEDA ha presentat aquest dimarts els resultats de l'enquesta de satisfacció global del servei tant per part dels clients particulars com dels professionals, que mostren una tendència que es manté estable en els darrers anys en la línia del 8,2 sobre 10, la qual cosa es tradueix en uns índexs globals d'excel·lència des del 2016. L'anàlisi s'ha dut a terme mitjançant dues fases: una de qualitativa seguida d'una quantitativa. En la qualitativa es va convocar una dinàmica de grup i cinc entrevistes en profunditat, mentre que a la fase quantitativa es van efectuar 500 trucades telefòniques per tal d'avaluar el servei, un procés que ha estat explicat pel director de l'empresa 9mk, Xavier Martin, encarregada de desenvolupar l'estudi. Martin ha explicat que per una empresa de serveis, "aquesta nota és una molt bona notícia, ja que a França i Espanya, la mitjana global està per sota del 6".

Per àrees de servei, destaca la satisfacció amb els mitjans tècnics, l'atenció personal i la competència professional, que es valoren de mitjana amb una nota de 8,4. El producte ofert i el servei tècnic se situen una mica per sota, amb el 7,9 i 7,8 respectivament, i el preu és el factor pitjor valorat, amb una nota mitjana de 5,4, que tot i així està en el marge del aprovat.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha explicat que tots els anys es du a terme aquesta enquesta de satisfacció per poder avaluar la percepció del públic respecte al servei, els mitjans tècnics, el compromís i altres paràmetres de FEDA. Així, permet detectar quins són els àmbits més importants per als clients de FEDA, què és el que valoren millor i pitjor i a quins aspectes cal destinar més esforços per tal de millorar.

D'altra banda, també s'ha volgut conèixer la percepció del públic respecte dels projectes de cogeneració que ha engegat FEDA Ecoterm, i els resultats obtinguts mostren una molt bona acceptació, amb una nota del 8,2 per al projecte de Soldeu i del 8,4 per al projecte de la Comella. En aquest sentit, Moles ha assegurat que el compromís de FEDA amb el medi ambient i la seva implicació amb el desenvolupament econòmic del país són prioritats en l'estratègia de la parapública, i ha assegurat que durant el 2020 s'engegaran projectes que ho reflectiran.