Feda i Andorra Telecom estudien fer descomptes a les empreses

A banda de les flexibilitzacions perquè les empreses es puguin acollir a demanar novament una suspensió temporal del contracte laboral o per accedir als crèdits tous que ofereix l’executiu, el Govern treballa també perquè les empreses afectades per la reducció de l’activitat econòmica, ja sigui pels decrets nacionals o per les restriccions als països veïns, es puguin beneficiar de descomptes en el subministrament de llum i de telèfon.

Per aquest motiu, tal com ha explicat el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, el Govern ja ha iniciat contactes amb FEDA i amb Andorra Telecom i es buscarà “també la coresponsabilitat” de les altres subministradores elèctriques perquè les empreses que han d’estar tancades o aquelles que hagin vist perjudicada la seva activitat puguin gaudir de descomptes. Els percentatges, ha afegit Jover, s’estan determinant i aniran en funció de si l’empresa ha hagut d’aturar la seva activitat o no. És a dir, que aquelles que hagin hagut d'abaixar la persiana gaudiran d’una ajuda més elevada que no pas les que han pogut continuar amb la seva activitat. La voluntat és, també, que aquesta mesura sigui retroactiva, tal com ha afegit Jover.

El ministre de Finances ha reconegut que l’executiu és “conscient” de la difícil situació que estan passant moltes de les empreses del país i ha manifestat que l’executiu no pot fer “res més que estar al seu costat”. En aquest sentit, també ha recordat els ajuts al lloguer que poden rebre, entre d’altres negocis, bars i cafeteries.