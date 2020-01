Finances fixa el salari mitjà en 2.130 euros

El salari mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assegurades a la CASS durant el 2019 va ser de 2.129,44 euros, xifra que ha suposat un augment del 0,8% respecte a l'any anterior. D'aquesta manera ho estableix el decret que ha aprovat aquest dimecres el consell de ministres. L'import determina les tarifes de cotització de les persones en règim d'autònom, donat que la base de la seva cotització es calcula aplicant un determinat percentatge al salari mitjà.

La cotització a la branca general de les persones que duen a terme una activitat per compte propi es fixa per al 2020 en 212,94 euros, mentre que la cotització a la branca de jubilació s’estableix en 255,54 euros. Pel que fa al valor dels punts de jubilació, el seu preu de venda s’ha establert en 2,27451 euros, mentre que el preu de compra s’ha establert en 21,83530, valors fixats en cinc decimals per garantir la màxima exactitud.

Endarreriment en els pagaments

D'altra banda, el ministre portaveu, Eric Jover, ha qualificat de "relativament habituals" els endarreriments en el pagament d'alguns pacients que no han optat per la via preferent. En aquest sentit, Jover ha explicat que "la CASS ja està treballant en el control dels actes mèdics per poder fer-ne el pagament", en un moment en què s'està desplegant la llei del metge referent i poden sorgir "alguns defectes o problemes que s'han de solucionar el més avait possible".