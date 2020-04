Fins a 344 empreses demanen que el Govern assumeixi la part patronal de la CASS

Fins a 344 empreses han demanat que el Govern es pugui fer càrrec de la part de cotització patronal a la CASS a través dels formularis disponibles des d'aquest dilluns. La mesura, que deriva de la llei òmnibus, és una ajuda "a fons perdut", tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, recordant que es dona a aquelles empreses que han aturat la seva activitat. Davant el fet que algunes empreses lamentessin que han perdut una part important de la facturació i que no poden acollir-se a aquesta ajuda ja que no han tancat, Jover ha destacat que les mesures que es deriven de la llei òmnibus són molt més àmplies i que malgrat no es puguin acollir a aquesta tipologia, disposen d'altres ajuts al seu abast.

També aquest dilluns ha quedat disponible al web de la CASS el formulari pel qual els autònoms poden demanar una reducció de la cotització fins al salari mínim o la suspensió de la cotització si han hagut d'aturar la seva activitat. En el primer dels casos s'han rebut 192 sol·licituds i en el segon, 509, tal com ha concretat el ministre portaveu. Cal recordar que, per ser "el més eficients possible", aquestes persones es comprometen amb una declaració jurada a què compleixen els requisits i després es faran les verificacions escaients per comprovar que sigui així.

Jover també ha informat que s'han resolt ja 153 sol·licituds en el marc del programa de crèdits tous, 130 de les quals han estat estimades total o parcialment i 23 han estat denegades. En el cas de les ajudes destinades al funcionament de les empreses, les ajudes atorgades sumen 6,2 milions, una xifra que representa un 35% del sol·licitat; i en el cas dels ajuts per al retorn de préstecs sumen 193.000, un 11% del que s'havia demanat. Jover ha concretat que el volum total de peticions per a obtenir un crèdit tou s'eleva a 1.286.