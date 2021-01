Formar equips de rescat canins al Principat

El de les mascotes és un mercat a l’alça, dels que més ha crescut en l’última dècada. Sense comptar despeses veterinàries i perruqueria, de mitjana les persones gasten 1.300 euros l’any en menjar i joguines per a gossos, i alguns amos també opten per portar les seves mascotes a la guarderia canina, la qual costa uns 400 euros al mes. Al país hi ha pocs centres d'aquestes característiques, i un d'ells és Passeja'm, situat a la Massana.

El seu CEO, Joan Valls, ha explicat al programa ' A l'alça' que després de créixer durant uns anys, tenen la intenció d'ampliar l’oferta preparant equips de rescat. Aquesta formació actualment s’ha de fer a França i el curs de recerca de víctimes d’allaus, per exemple, dura uns dos anys. Valls considera que "el món del gos aquí a Andorra està mig reconegut. La persona que tracta un gos ha de ser un especialista, un professional, i això comporta inicialment unes 400 hores de formació canina, que són les que es fan a França o Espanya, on estan més avançats".

Fa temps que les mascotes han deixat de ser, simplement, animals de companyia. El gos és el nou rei de la casa, i com a tal, la raça humana l’omple d’atencions. A Europa el negoci de les mascotes mou uns 36 mil milions d’euros anuals: un negoci rodó que també comporta una gran responsabilitat. "A part de complir amb la llei de nucli zoològic, has de tenir una sèrie d'assegurances dins del local, fora del local, pel vehicle, pel remolc, i després hi ha una legislació de medi ambient sobre el tracte a l’animal; el lloc ha d'estar habilitat, és molt més que un terreny, perquè has de tenir un centre ben habilitat, tractament de residus", detalla Valls.

El seu és un negoci que va començar fruit de la pròpia necessitat. Durant el programa ha explicat que la seva empresa va començar amb la seva colega "Anna Hernández, que és doctora d’urgències" i ell, policia de professió. "Fèiem guàrdies de 12 i 24 hores i vam veure que els gossos quedaven moltes hores tancats a casa, i vam començar a fer aquest servei i vam veure que era efectiu", ha recordat. Ara són residència canina, fan servei de perruqueria, veterinària i ensinistrament.

A l’estranger, Andorra es considera una destinació ‘pet friendly’ pels molts hotels, restaurants i establiments que permeten la seva entrada, i cada cop són més els espais com Passeja’m que acullen els gossos dels turistes, i mentre ells passen el dia esquiant o de botigues, els seus animals també gaudeixen. El gos segueix sent la mascota preferida al país, o si més no, el que més persones inscriuen al Registre d’Animals de Companyia; actualment n'hi ha 13.000. El sector caní creix gairebé un 3% anualment i no s’espera que la pandèmia aturi aquesta tendència. Perquè el gos és el millor amic de l’home, però ara també, és el millor amic dels negocis.