França limita el tabac fronterer a un cartró per persona

Si fins ara es permetia passar dos cartrons de tabac provinent d’Andorra per persona, com a Espanya, l’Assemblea Nacional francesa ha aprovat aquest dimecres una reducció de la quantitat de tabac que es pot entrar legalment des dels països veïns. Una mesura que el país veí, on el cartró costa de mitjana uns 10 euros, tira endavant per mirar de lluitar contra el tabaquisme i contra la competència deslleial dels estats que l’envolten, on aquest producte és més barat.

En el cas d’Andorra, el preu del tabac és aproximadament tres vegades més barat, d’aquí les cues interminables de cotxes que hi va haver a la frontera del Pas de la Casa, tan bon punt les autoritats van acordar l’entrada de francesos al país, després de tres mesos de confinament. I justament, caldrà veure l’abast de les conseqüències té la mesura adoptada per l’Assemblea Nacional en relació a la caiguda d’ingressos que es preveu entre el comerç de la vila fronterera encampadana.

El ministre de Comptes Públics francès, Olivier Dussopt, ha explicat que la mesura té “un objectiu de salut pública” i de “suport als estanquers” que es queixen permanentment de l’entrada de tabac de països veïns. Dussopt ha indicat que l’acció també servirà per “lluitar contra el contraban de tabac” ja que a vegades s’utilitza el marge per revendre en el mercat negre el tabac que es compra en d’altres estats. Així doncs, caldrà veure també com afecta aquesta restricció en el contraban.