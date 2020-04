França limita a productes essencials les vendes d’Amazon

El Tribunal de Nanterre, al nord de París, ha ordenat aquest dimarts a Amazon France establir una avaluació de riscos inherents a la pandèmia de la Covid-19 en els seus magatzems i limitar, mentrestant, la seva activitat als productes essencials durant un mes. Això vol dir que només podran vendre i distribuir productes alimentaris, d'higiene i mèdics. Res de llibres, per exemple, ni de productes electrònics o d'altra mena. La multa per no seguir la sentència és d'un milió d'euros per dia.

A Andorra des del primer dia de restriccions el comerç electrònic està limitat a articles d’alimentació, d’higiene i de salut per als operadors locals. Però no per als internacionals. Aquest fet explicaria que plataformes com Amazon segueixin funcionant al país i hagin registrat, si bé de manera moderada, un augment en l’activitat. Sobretot pel que fa a la demanda en dues categories de productes: els llibres, majoritàriament en format digital, i les joguines eròtiques, bàsicament una de les més venudes a tot el món, el ‘satisfayr’, ha explicat a l’ARA Andorra un encarregat de vendes. Igual que en altres estats, també hi ha hagut un repunt en la demanda d’aparells electrònics i informàtics, vídeojocs i material esportiu.

No obstant, donades les dimensions d’ Andorra, l’increment de les compres a través d’internet ha estat més moderada que en altres països per a productes no considerats de primera necessitat, matisen les mateixes fonts. L’explicació rau en què nombrosos operadors que treballen a través de portals com Amazon han decidit tancar les vendes a clients del Principat degut a la “dificultat addicional dels tràmits duaners” i al fet que “no es pugui garantir que les comandes arribin dins dels terminis compromesos”.