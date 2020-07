França rebutja limitar a un cartró de tabac per persona el pas per la frontera

El Senat francès ha tombat l’esmena presentada pel Govern per la qual es limita a un cartró el tabac que legalment es pot entrar en qualsevol frontera francesa. Aquesta mesura afectava directament a Andorra ja que l’acord entre el Principat i la Unió Europea vigent des del 1991 fixa en un cartró i mig la franquícia duanera. El text, però ara tornarà a a Cambra Alta per a la seva aprovació definitiva. Els dubtes que destaca el Senat seran difícilment solucionables ja que posen de manifest, tal i com ja assenyalava l’executiu del Principat, que la proposta vulnera tant l’acord de franquícia tabaquera entre Andorra i l’UE com la directiva que fixa el trànsit de tabac entre països comunitaris

El Senat ha deixat clar, però dos conceptes fonamentals que compliquen l’aprovació final. En primer lloc destaca que la proposta de l’executiu va en contra de la directiva europea que en el seu article 32 fixa un mínim de quatre cartrons de tabac per passar legalment per la frontera de països comunitaris. La rebaixa a un sol cartró contradiu la norma i qualsevol dels estats de la Unió afectats per la mesura (Alemanya, Espanya, Bèlgica, Itàlia…) poden reclamar a l’UE en ser una normativa nacional contrària a les directives comunitàries. Al mateix temps és contrària a les franquícies que fixa l’acord d’Andorra amb l’UE.



En segon lloc posa de manifest que el mateix executiu que lidera Jean Castex ha reconegut que la proposta “vulnera” la posició europea respecte a les franquícies del tabac, Això afecta tant a la directiva europea com a l’acord entre Andorra i la Comunitat. El risc d’incórrer en una vulneració jurídica flagrant del dret comunitari porta el Senat a rebutjar l’esmena aprovada per l’Assemblea. Destaca que l’executiu “ha pres consciència” de la il·legalitat de la proposta respecte al cabal comunitari.

El Senat decideix, per aquest motiu, suprimir l’esmena presentada pel govern i aprovada per l’Assemblea Nacional. En el text, inicialment, es destaca la protecció que significaria pels estanquers francesos aprovar la reducció a un cartró i els beneficis fiscals per a França. Fins i tot posa de manifest la diferència de preus entre França, per un motiu de salut pública, i la resta de països fronterers respecte al tabac. Però tot i els beneficis de la mesura, per un tema de “risc jurídic” enfront la Unió Europea proposa la supressió de la proposta. A falta d’elements complementaris que expliquin com es pot aplicar aquesta limitació sense contravenir la normativa comunitària opten per suprimir l’esmena. La pilota queda ara en el teulat de l’Assemblea Nacional que haurà de decidir si vulnera o no conscientment la normativa europea.